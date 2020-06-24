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تعليم

تعرف على عقوبة الغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:34 م
صور الغش الجماعي
صور الغش الجماعي المتداولة
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ياســـمين بدوي
حالة من الجدل اثيرت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد تداول صورا تكشف عن حدوث واقعة غش جماعي بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 ، في أول أيام الامتحانات.

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ومن جانبها .. أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لصور الغش الجماعي المتداولة على فيس بوك ، فبالتعاون مع وزارة الداخلية تم التوصل لهوية الطلاب وبوكليت المادة للصور التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 2020/6/21 أول أيام الامتحانات.

وقالت وزارة التربية والتعليم : تم إجراء تحقيق عاجل للواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بداية من استبعاد رئيس اللجنة وسيتم استكمال باقي الإجراءات بالنسبة للطلاب والملاحظين باللجنة حرصًا من الوزارة علي تطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ومن جانبه .. كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم العقوبات التي يتم اتخاذها في حالات الغش الجماعي  وتطابق الاجابات طبقا لـ القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.


حيث شدد القرار على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بحسب الاحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الالغاء اذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة، ويلغى امتحان الطلاب في الامتحانات العامة والمحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم او المحافظ المختص بحسب الأحوال إذا تبين اثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في اجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد ، ما يقطع بوجود حالة غش جماعي ، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الارقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت تطابقها.

ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف على الامتحان الذي الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات اخرى لاعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير والتأكد من وجود تطابق في الإجابة ، ثم إعداد تقرير مفصل ثاني عن حالة التطابق ويرفع للمشرف على الامتحان ، وتقدر جميع أوراق الاجابة المخالفة دون الاخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.
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