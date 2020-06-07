أبرز 20 تصريحاً لوزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة

يعقد الآن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن إجراءاتالمقرر عقدها لهذا العام الاستثنائي الذي نعيشه بسبب فيروس كورونا.

وأعلن وزير التربية والتعليم المعلومات التالية :





أبرز 20 تصريحا لوزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة





- عدد لجان امتحانات الثانوية العامة : 56 ألفا و500 لجنة بسبب اننا وسعنا المسافات بين الطلاب .





- عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام : 653 ألفا 389 طالب.





- وافقت الدولة على تعقيم جميع لجان امتحانات الثانوية العامة تعقيما استثنائيا بشكل متخصص.





- سنوفر 17 ألف كاشف حراري في جميع اللجان.





- توزيع كمامات جديدة كل امتحان على الطلاب بمجموع 33 مليون كمامة.





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- توفير قفازات للمصححين و المراقبين والمشرفين.





- توزيع مطهرات و تعقيم كامل للمباني .





- قللنا عدد الطلاب في اللجنة ليصبح 11 طالبا أو اقل في الفصل .





- فتحنا عدداً اضافي من مقرات التقدير .





- الامتحان سيبدأ 10 صباحا والطلاب سيأتوا مبكرا ساعتين لانهاء اجراءات الكشف والتعقيم .





- تهوية كاملة للفصول .





- سيتم دخول الطلاب بالتنسيق مع وزارة الداخلية اعتبارا من الساعة 8 ولن يدخل اي طالب للجنة بعد الساعة 9 .





- توزيع الكمامات واجراء المسح الحراري وارتداء معدات الوقاية شرط لدخول المبنى الدراسي الى جانب الكشف عن اجهزة المحمول .





- سيتم تعقيم اللجان قبل و بعد الامتحان يوميا .





- سيتم السماح للتحرك للادوار من 8:30 حسب اللوحات الارشادية .





- في حالة التأكد من عدم الملاءمة الصحية لاي طالب سنطلب سيارة اسعاف لهذا الطالب والتي ستكون موجودة عن الكنترول لعمل تقرير يثبت في محضر باللجنة وسيأخذ فرصته في الدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة .





- لو في منطقة في مصر فيها حجر صحي وفيها لجنة امتحان سيتم تأجيل الامتحان لطلاب اللجنة الموجودة في المنطقة للدور الثاني .





- سيتم توفير زائرة صحية او طبيب في كل لجنة تحدد مدى الحاجة لوجود الطالب في اللجنة او بقائه في حالة شعوره بأي اعراض .





- من يسمح له بدخول الدور الثاني لو رسب في الدور الثاني سيدخل امتحان اضافي سيتم عمله (هذا لمن يتعرض لاسباب قهرية فقط)

ننسق مع الدولة كلها ، و وزارة الداخلية شريك اساسي .





- مطبعة الشرطة تطبع كراسات الامتحان و تقوم بعمل تحاليل طبية للقائمين على وضع الاسئلة ، وتعقيم صناديق الاسئلة .





- وزارة الصحة : توفير طبيب في كل لجنة ، وتوفير سيارة اسعاف في كل كنترول .





- تشكيل لجنة لادارة امتحانات الثانوية العامة في كل محافظة برئاسة المحافظ و عضوية مديرية التعليم في المحافظة وعددا من الاعضاء .





- سنتيح للطلاب حضور الامتحان هذا العام او التأجيل للعام القادم كمحاولة اولى .