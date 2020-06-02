وزير التعليم يحسم جدل تأجيل امتحانات الثانوية العامة بـ 30 تصريحا جديدا .. تفاصيل

حالة من الجدل مثارة الان في البيوت المصرية التي يسكن بها طلاب الثانوية العامة ، حيث يتساءل الجميع عن امكانية تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2020 مرة ثانية ، بعد ارتفاع اعداد الاصابة بـ فيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ في الايام الاخيرة.





حيث شهدت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي انقساما في الاراء بين مجموعة طلاب يطالبون بضرورة تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2020 أو إلغاءها واستبدالها بأبحاث او امتحانات قدرات او امتحانات إلكترونية من المنازل ، بينما نادى البعض الاخر بعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون أي تأجيل جديد لعدم اضاعة مجهود الطلاب المجتهدين الذين لم يقصروا في المذاكرة طوال العام .









ومن جانبه حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل هذا الجدل وأدلى بـ 30 تصريح جديد بخصوص امتحانات الثانوية العامة 2020 :





- لن يتم تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2020 مرة اخرى وسوف تبدأ 21 يونيو 2020 وفقا للجدول المعلن





- تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.





- على الجميع أن يعلم أننا حاليا في ازمة والحكومة لن تتمكن من تقديم حل يناسب كل طالب على حدة

- من واجبنا ان نعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام لمن يريد ، اما من لا يريد فأمامه فرصة للتأجيل للعام القادم بنفس الحقوق

- نحن لا نجبر الطلاب على حضور امتحانات الثانوية العامة هذا العام ولا يصح تحميل الحكومة تبعات عقد الامتحانات لاننا في ازمة ولابد ان نتعاون









- الدولة المصرية حريصة على توفير أقصى قدر ممكن من من التعقيم والتأمين لجميع لجان الثانوية العامة





- درسنا كل المقترحات والمطالب التي تم طرحها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الاخيرة بإهتمام بالغ ، ودرسنا كافة البدائل ، ولكن امتحانات الثانوية العامة في مصر لها طابع خاص





- قرار عقد امتحانات الثانوية العامة في هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها في مصر حاليا بسبب فيروس كورونا ، هو "قرار سيادي" للدولة وليس قرارا منفردا من وزير التعليم .





- سوف يتم تعقيم مباني لجان امتحانات الثانوية العامة بالكامل قبل و بعد الامتحان يوميا





- جاري تصوير فيديو محاكاه لشرح آلية تنظيم دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات بدون تزاحم





- سيتم قياس حرارة كل طالب قبل دخول لجان الامتحانات ، وأي طالب سنكتشف ارتفاع درجة حرارته لأي سبب قبل دخول اللجنة ، سيؤدي امتحانه في لجنة معزولة عن زملاءه





- أي طالب سيثبت عليه اعراض كورونا ، سيسمح له بتأجيل امتحاناته للدور الثاني بالدرجة كاملة بعد شفاءه من الفيروس.









- سيتم تسليم الطالب ادوات الوقاية الخاصة صباح كل يوم قبل الامتحان (كمامة وادوات تعقيم شخصية)









- سيتم تعقيم جميع المراقبين ورؤساء اللجان والعاملين داخل اللجنة والجميع سيرتدي كمامات طوال سير الامتحان





- سيتم توفير سيارات اسعاف واطباء وغرف عزل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة .





- تقرر منع تواجد اولياء الامور امام لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام





- اغلبية طلاب الثانوية العامة ضد فكرة تأجيل امتحانات الثانوية العامة مرة اخرى





- نحن لا نعاند طلاب الثانوية العامة اطلاقا " ، ولكن البدائل التي يتم طرحها على السوشيال ميديا ليست في مصلحتهم





- فكرة تأجيل الامتحانات لشهر سبتمبر مثلا فكرة عشوائية ، لان اعداد اصابات كورونا وارد تكون اكبر من الاعداد الحالية





- الـ 600 ألف طالب الذين سيؤدون امتحان الثانوية العامة لن يتجمعوا أصلا في مكان واحد ولكنهم موزعون على لجان متفرقة على مستوى الجمهورية، وكل فصل سيكون به 14 طالبا فقط.

- فكرة إيجاد بدائل لهذا الامتحان هي أمر شديد الصعوبة





- لو حدث تأجيل جديد مثلما يطالب الطلاب وانتهت الامتحانات مثلا 13 اكتوبر ، في هذه الحالة سنحتاج وقتا اضافيا اخر لعقد امتحانات الدور الثاني والتظلمات وتنسيق دخول الجامعات حتى يناير 2021 وهذا سيضر بشدة العام الدراسي الجديد





- من الصعب تأجيل امتحانات الثانوية العامة لدفعة كاملة للعام القادم ، فالجامعات لا يمكنها ان تستوعب دخول دفعتين العام القادم.





- لا يمكن مقارنة وضع طلاب الثانوية العامة بطلاب الثانوية في مدارس النيل الدولية لان الشهادتين مختلفتين وكلا منهما له نظامه





- نحاول حاليا ان ندرس مع المستاشرين القانونيين في الوزارة مدى امكانية ايجاد حل للاستجابة للمطالب الخاص بإلغاء المواد غير المضافة للمجموع من امتحانات الثانوية العامة





- لا يمكن توفير أتوبيسات نقل معقمة مخصصة لنقل طلاب الثانوية العامة من و إلى لجان امتحانات الثانوية العامة









- نرفض عمل استفتاء بشأن امتحانات الثانوية العامة .. فهذا شأن المختصين وله أصول علمية وفنية









- الدولة تدير موضوع امتحانات الثانوية العامة بشكل محترف في ظروف صعبة جدا"





- سنقدم جميع التسهيلات في امتحانات الثانوية العامة 2020 كما يلي: فالاسئلة ستقتصر على المناهج المدروسة حتى 15 مارس .. ولن تكون الاسئلة صعبة .. وسنراعي المرونة في التصحيح





- لا يمكن عقد امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني من المنازل هذا العام لعدم وجود تابلت مع الطلاب بالاضافة لأزمة الغش









جدير بالذكر أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم مؤخرًا ، ستكون مواعيد الامتحانات كالتالي :



