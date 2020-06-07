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وزير التعليم: توزيع 33 مليون كمامة على طلاب الثانوية العامة في 56 ألف لجنة

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:38 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه تم توفير عدد من الكمامات وأجهزة قياس حرارة للطلاب بحيث يتم توزيع الكمامات وقياس درجات الحرارة لهم قبل دخول اللجان.

وأوضح شوقي خلال مؤتمر اليوم للحديث عن إجراءات الوزارة خلال امتحانات الصف الثالث الثانوي: "سيتم تعقيم الفصول، وتعقيم الأوراق والصناديق وجميع اللجان".

وأشار شوقي إلى أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 56 ألفا و500 لجنة فرعية مع توزيع كمامات جديدة يوميا بواقع 33 مليون كمامة خلال فترة الامتحانات مع تعقيم المبانى بالمطهرات.

ونوه وزير التعليم إلى أن عدد الطلاب فى اللجنة لن يزيد عن 11  طالبا فى اللجنة وأقل من ذلك بإجمالى 650 ألف طالب وطالبة كما أن الامتحان يبدأ 10 صباحا لتسليمهم مستلزمات الوقاية داخل المدارس، كما أن دخول الطلاب يبدأ من 8 صباحا، مشدد على أنه من لا يلتزم بالأدوات والتعقيم لن يدخل اللجنة.
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