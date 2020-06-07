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إجراءات التربية والتعليم لعقد امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:28 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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حمزة شعيب
أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات انعقاد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائى، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم.


وقال شوقي خلال مؤتمر اليوم، للحديث عن إجراءات الوزارة خلال امتحانات الصف الثالث الثانوي،:" سيتم تعقيم الفصول، وتعقيم الأوراق والصناديق، مردفا:" سيتم تعقيم جميع اللجان".

وأشار شوقي إلى ان، عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 56 ألف و500 لجنة فرعية مع توزيع كمامات جديدة يوميا بواقع 33 مليون كمامة خلال فترة الامتحانات مع تعقيم المبانى بالمطهرات.

ونوه وزير التعليم  إلى أن عدد الطلاب فى اللجنة لن يزيد عن 11  طالبا فى اللجنة، وأقل من ذلك بإجمالى 650 ألف طالب وطالبة، كما أن الامتحان يبدأ 10 صباحا لتسليهم مستلزمات الوقاية داخل المدارس، كما أن دخول الطلاب يبدأ من 8 صباحا، مشدد على أنه من لا يلتزم بالأدوات والتعقيم لن يدخل اللجنة.


واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020

وطبقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب 21 يونيو اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يونيو امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، والخميس 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والخميس 2 يوليو امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، والثلاثاء 7 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، كما يؤدى الطلاب يوم الأحد 19 يوليو امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 21 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

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