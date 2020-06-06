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تعليم

وزير التعليم: قرارات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة غدًا 3 عصرًا

السبت 06/يونيو/2020 - 06:37 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يذاع غدا الاحد الموافق 7 يونيو 2020 ، بث مباشر للمؤتمر الصحفي الذي سوف تعقده وزارة التربية والتعليم، الثالثة عصرًا على القنوات المصرية.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواقل الاجتماعي فيس بوك : سيكون هذا المؤتمر بخصوص إجراءات إنعقاد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائي.

وأضاف وزير التربية والتعليم : سيتم إعلان جميع التصريحات والقرارات التي سنعلنها غدا ، على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بعد بدء الموتمر الصحفي.

وكان قد قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : سوف تعرض وزارة التربية والتعليم غدا الاحد ، فيلم يقدم محاكاه كاملة لخطوات تأمين وتعقيم امتحانات الثانوية العامة وطريقة الدخول والخروج للطلاب والمعلمين في لجان امتحانات الثانوية العامة ، وما ستقدمه الدولة لهم من وسائل تأمين ، وكذلك تصوير عمليات تعقيم الورق من اول المطبعة لحين الوصول ليد الطالب ، لافتا الى أن هذا الفيلم سيذاع اول الاسبوع القادم يوم السبت او الاحد على اقصى تقدير.



وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن منظومة امتحانات الثانوية العامة 2020 تشمل هذا العام 652 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، سيؤدوا الامتحان داخل 56 ألف و 591 لجنة .

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن بعض اللجان  سيكون بها 8 طلاب فقط وبينما لن يزيد العدد في اللجان الاخرى عن 14 طالبا فقط في الفصل ، مؤكدًا ان عدد الطلاب في الفصل في امتحانات الثانوية العامة في الاعوام الماضية كان من 22 لـ 30 طالبا .


وقال وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة ستوفر في لجان امتحانات الثانوية العامة : 33 مليون كمامة  ، و17 ألف جهاز قياس حرارة ، وسيارات اسعاف ، وطبيب او زائرة صحية من وزارة الصحة في كل لجنة سير ، لافتًا إلى أن الوزارة اتخذت اقصى قدر من الاجراءات  لتأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، وقد تمم عليها مجلس الوزراء والاجهزة الرقابية لأنها قضية دولة وليست قضية وزير.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن هذا الفيلم سوف يستعرض أيضا كافة الاحصائيات الخاصة بمنظومة اعمال امتحانات الثانوية العامة 2020
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