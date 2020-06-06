وزير التعليم: قرارات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة غدًا 3 عصرًا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يذاع غدا الاحد الموافق 7 يونيو 2020 ، بث مباشر للمؤتمر الصحفي الذي سوف تعقده وزارة التربية والتعليم، الثالثة عصرًا على القنوات المصرية.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواقل الاجتماعي فيس بوك : سيكون هذا المؤتمر بخصوص إجراءات إنعقاد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائي.
وأضاف وزير التربية والتعليم : سيتم إعلان جميع التصريحات والقرارات التي سنعلنها غدا ، على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بعد بدء الموتمر الصحفي.
وكان قد قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : سوف تعرض وزارة التربية والتعليم غدا الاحد ، فيلم يقدم محاكاه كاملة لخطوات تأمين وتعقيم امتحانات الثانوية العامة وطريقة الدخول والخروج للطلاب والمعلمين في لجان امتحانات الثانوية العامة ، وما ستقدمه الدولة لهم من وسائل تأمين ، وكذلك تصوير عمليات تعقيم الورق من اول المطبعة لحين الوصول ليد الطالب ، لافتا الى أن هذا الفيلم سيذاع اول الاسبوع القادم يوم السبت او الاحد على اقصى تقدير.