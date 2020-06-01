وزير التعليم: مناقشة أزمة المدارس الخاصة والدولية قبل بدء العام الدراسي.. فيديو

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم لها دور رقابي وإشرافي على المدارس الخاصة والدولية.
وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن فيما يخص أسعار المدارس والمصاريف، والعالم ما بعد كورونا، ستقوم الوزارة بالتحدث معهم، قبل بدء العام الدراسي.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن المدارس بعد كورونا سيحدث فيها تغيير كبير، مثل الأوتوبيسات ونقص عدد راكبيها إلى النصف، إضافة إلى توفير تلك المدارس متطلبات أخرى لمزيد من الحماية والصحة.
وأوضح أن هذة الأمور تتطلب تفهم كبير من جانب أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة أيضا.
وأكد أن الوزارة ستعمل على وجود التوافق بين الطرفين، إضافة إلى وضع بعض القواعد العامة لتحافظ على حقوق الطرفين، متابعا: كل دا هيكون أخر الصيف.
وأختتم أن الوزارة يقع على عاتقها حمل كبير خلال تلك الفترة، وخاصة فترة امتحانات الثانوية العامة، لكن مشاكل المدارس الخاصة والدولية ستم مناقشتها بعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة.
وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن فيما يخص أسعار المدارس والمصاريف، والعالم ما بعد كورونا، ستقوم الوزارة بالتحدث معهم، قبل بدء العام الدراسي.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن المدارس بعد كورونا سيحدث فيها تغيير كبير، مثل الأوتوبيسات ونقص عدد راكبيها إلى النصف، إضافة إلى توفير تلك المدارس متطلبات أخرى لمزيد من الحماية والصحة.
وأوضح أن هذة الأمور تتطلب تفهم كبير من جانب أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة أيضا.
وأكد أن الوزارة ستعمل على وجود التوافق بين الطرفين، إضافة إلى وضع بعض القواعد العامة لتحافظ على حقوق الطرفين، متابعا: كل دا هيكون أخر الصيف.
وأختتم أن الوزارة يقع على عاتقها حمل كبير خلال تلك الفترة، وخاصة فترة امتحانات الثانوية العامة، لكن مشاكل المدارس الخاصة والدولية ستم مناقشتها بعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة.