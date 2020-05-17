أحمد موسى: وزير التربية والتعليم يعلن جدول الثانوية العامة خلال 48 ساعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي سيعلن جدول الثانوية العامة خلال 48 ساعة.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "ارتداء الكمامة ضرورى هذه الأيام، محذرا المواطنين من تبديل الكمامات".





وناشد المواطنين بالمكوث في المنزل خلال إجازة العيد، قائلًا «استريحوا في البيت، الدنيا حر، واللي عنده شغل ربنا يعينه»، مشيرا إلى أن صلاة العيد ستذاع عبر التلفزيون والإذاعة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.





وأشار إلى أن حركة القطارات ستتوقف في التاسعة مساء السبت المقبل قبل إجازة العيد.





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء، حضره كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وذلك للإعلان عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، وكذا الإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، إلى جانب الإعلان عن خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل.





وبدأ رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بتهنئة جموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، لافتًا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية؛ لمناقشة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع انتشار جائحة "كورونا".



