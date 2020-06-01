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تعليم

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة هيمتحنوا بالكمامات.. وهناك لجان إلكترونية تطالبنا بالتأجيل ولن نلتفت إليها

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:06 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة لا يتم اتخاذها بقرار منفرد من الوزير، بل إنه قرار دولة بأكملها ممثلة في "مجلس الوزراء – لجنة إدارة أزمة كورونا – وزارة الصحة".

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية، "هذا الموضوع تمت دراسته باستفاضة، وتمت مناقشة كافة البدائل المتاحة من جانب جميع أجهزة الدولة".



وردًا على من يقومون بعمل هاشتاج جديد كل يوم على وسائل التواصل الاجتماعي؛ للمطالبة بإلغاء امتحانات الثانوية العامة أو استبدالها بأبحاث، قال وزير التربية والتعليم "اكتشفنا أن الحسابات التي تطلق كل يوم هاشتاج معظمها حسابات وهمية ومزيفة، ولجان إلكترونية تعمل ضد وزارة التعليم ، وتدعمهم الجزيرة".

وأضاف وزير التربية والتعليم "هذه حرب هدفها إنهاك الدولة وانهاك أولياء الأمور والطلاب المجتهدين".

وقال وزير التربية والتعليم "ضميرنا مرتاح جدا من جانب طلاب الثانوية العامة ، لاننا كدولة عملنا الواجب في بحث الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية لجان الامتحانات".

وأضاف وزير التربية والتعليم "مش هاينفع نأجل الدفعة كلها سنة عشان الجامعات مافيهاش اماكن لدفعتين السنة الجاية" ، ومش هاينفع نستبدل امتحانات الثانوية العامة بأبحاث او امتحانات إلكترونية لان معظم الطلاب للاسف سيعتمدوا على الغش لو فعلنا ذلك ، و لو كان الناس عندنا مش بتغش كنا قدرنا نعمل ده".

كما عبر وزير التربية والتعليم عن رفضه للمطالب التي تنادي بإستبدال امتحانات الثانوية العامة في مصر بإمتحانات قدرات لدخول الجامعات ، حيث قال : مصر مافيهاش امتحانات قدرات في الجامعات حاليا ، "وده محتاج سنة او اتنين عشان يتعمل مش حل على الترابيزة دلوقتي ".

وأضاف وزير التربية والتعليم : مفيش منطق نأجل امتحانات الثانوية العامة اكثر ، لاننا لسنا متأكدين من مستوى انتشار فيروس كورونا مع مرور الوقت ، وبالتالي "ماحدش ضامن لو اجلنا هايكون الوضع ايه"

وأكد وزير التربية والتعليم أن لجان امتحانات الثانوية العامة ستشهد هذا العام عمليات تأمين وتعقيم كامل ، تم دراسته من جميع الاجهزة السيادية في مصر ، وسيتم توزيع كمامات و مطهرات على الطلاب يوميا ، وسيتم الكشف عليهم بكواشف حرارة ، وسيتم تعقيم كل اللجان بالكامل ، 
وسيتم تعقيم 5 الاف لجنة كل يوم .

وقال وزير التربية والتعليم : الطالب هايمتحن وهو لابس كمامة في لجان الثانوية العامة  وكذلك المعلمين المعلمين المشاركين في اعمال الامتحانات.

وأضاف أن عدد المشاركين في ادارة منظومة امتحانات الثانوية العامة نصف مليون ، والطلاب 1.4 مليون طالب ، والدولة وافقت على تمويل عمليات تأمين هذه المنظومة الضخمة.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما يتم تداوله بخصوص "الثانوية العامة" خارج القنوات الرسمية للوزارة لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى أي معلومات حقيقية، ولا مصداقية له على الإطلاق.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "ستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2020 يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٠ بإذن الله بتأمين وتعقيم كاملين".
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