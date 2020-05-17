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تعليم

ماذا قال وزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة اليوم ؟ | بيان رسمي

الأحد 17/مايو/2020 - 05:10 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســــمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل موعد بدء امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين لتبدأ في 21 يونيو المقبل، بدلا من الموعد المعلن مسبقا والذي كان مقررا 7 يونيو؛ وذلك لأكثر من سبب أهمها هو سلامة الطلاب، مُوضحًا أنه يتم العمل على إحكام إجراءات التأمين والتطهير قبل بدء الامتحانات.


كما لفت الوزير إلي أن السبب الثاني لتأجيل الامتحانات هو أن الحياة ستعود لطبيعتها خلال منتصف شهر يونيو، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء، مُضيفًا أنه سيتم الإعلان عن الجداول النهائية للامتحانات خلال 48 ساعة.


وأوضح الوزير أن امتحانات الثانوية العامة يوجد بها  653 ألف طالب، و168 ألف مشرف وإداري وحوالي 56 ألفا من اللجان الفرعية، مُنوهًا إلى أن الثانوية العامة منظومة كبيرة قائلًا: "نهتم جدًا بمستلزمات التعقيم، وتأمين اللجان وتأمين الطلاب"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم شراء كواشف حرارية وكمامات ومطهرات لتعقيم وتطهير كامل المدارس.


وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن خطة التأمين تتكون من أكثر من جزء، أهمها هو العمل على تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية لما لا يزيد عن 14 طالبا لضمان ترك المسافات البينية بينهم، حيث تم فتح عدد كبير من المقرات وبالتالي تضاعف عدد اللجان.


كما أوضح الدكتور طارق شوقي أنه تم تعديل جدول الامتحانات بترحيل موعد الامتحان إلى الساعة 10 صباحًا، مُشددًا على ضرورة الحضور المُبكر للطلاب نظرًا لوجود إجراءات استعداد قبل دخولهم للجنة.


ولفت الوزير إلى أن الطلاب سيدخلون اللجنة في طابور متباعد (مسافة 2 متر)، وسيتم توزيع الكمامات عليهم قبل دخول المدرسة، والخضوع للمسح الحراري قبل دخول المبني المدرسي، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم إجراء تعقيم عميق للجان قبل بدء الامتحانات يوميًا، وجميع مقرات لجان السير بصفة يومية، بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحانات.


وأوضح الوزير أن التحرك للأدوار سيكون في الساعة الثامنة ونصف وفقا للوحات إرشادية، وسيقوم المُلاحظ بالتأكد من قيام الطالب بتعقيم اليدين ولبس الكمامة بطريقة صحيحة، وفي حالة عدم الملاءمة الصحية، وتم اكتشاف ارتفاع في درجات الحرارة لأحد الطلاب، يتم طلب سيارة إسعاف، والنقل إلى المستشفى المُختص وإعداد تقرير بذلك، يُثبت في محضر باللجنة، مضيفا أنه سيتم تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق حجر صحي في أي منطقة في مصر، والسماح بدخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية للطالب الذي يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة بناء على التقرير الطبي.


ولفت الوزير إلى أنه في حالة حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يُعرض الأمر على المسئول الصحي لتحديد خروجه أو بقائه وفقًا للتقرير الطبي، وفي حالة الخروج يُنقل بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفقًا لتقرير المستشفى، وبالنسبة للطالب الذي سيتأخر عن الساعة التاسعة صباحًا لن يسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائبا، وذلك لضرورة وجود وقت كاف للكشف على الهاتف المحمول والتأمين الصحي قبل دخول المبني.


وأوضح  الدكتور طارق شوقي أن أي طالب لم يؤد الامتحان لظرف قهري مثل حجر صحي أو إصابة، يدخل الدور الثاني ويُعتبر امتحان دور أول ويُسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول امتحان دور ثان يُحدد موعده لاحقًا.  
 

وأضاف الوزير أنه يوجد تعاون وثيق بين وزارات التعليم والداخلية والصحة والتنمية المحلية، في ملف امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا على تغيير موعد بدء الامتحانات من 7 يونيو حتى 21 يونيو المقبل.


وأوضح أن الحكومة بذلت جهدا ملحوظا فيما يتعلق بإجراءات التعقيم في المدارس، والتي سنعلن عنها بشكل أكثر وضوحا خلال الأيام المقبلة.


ولفت الوزير إلى أن أولياء الأمور أو الطلاب الذي لا يزالون يخشون أداء امتحان هذا العام يمكن لهم أن يتخذوا قرار تأجيل الامتحان للعام القادم على أن يعامل الطالب كأنها أول محاولة. 


وأكد على أنه سيتم عقد امتحانات مدارس STEM، مدارس رعاية المتفوقين، بنفس إجراءات امتحانات الثانوية العامة، وفيما يخص الطلاب الذين سيجتازون الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي سيظل التشعيب الخاص بهم كما هو وذلك لعلمي علوم وعلمي رياضة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مع إعلان جداول الثانوية العامة خلال الـ 48 ساعة المقبلة. 
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