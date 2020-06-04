لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات ودروس في جميع المواد عبر هذا الرابط

"منصة البث المباشر للحصص الافتراضية" تقوم ببث مراجعات ودروس لطلاب الثانوية العامة بمناسبة قرب امتحانات الثانوية العامة 2020 .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن هذه المنصة تقدم كافة المراجعات تباعًا باستخدام أحدث الوسائل التقنية .

ويمكن لطلاب الثانوية العامة متابعة كافة المراجعات المقدمة على منصة البث المباشر والحصص الافتراضية من خلال الخطوات التالية :

- من خانة المرحلة الدراسية اختر المرحلة الثانوية

- ومن خانة الصف الدراسي اختر الصف الثالث الثانوي

-سيظهر امامك جدول يوضح مواعيد كافة المراجعات المتاحة للثانوية العامة

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة. وكانقدجدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.





وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 ، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.





وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.





و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العام الجديد تكون مواعيد الامتحانات كالتالي :





الاحد 21 يونيو 2020 : اللغة العربية و التربية الدينية الثلاثاء 23 يونيو 2020 : الاقتصاد والاحصاء الخميس 25 يونيو 2020 : اللغة الاجنبية الاولى الاحد 28 يونيو 2020 : الديناميكا الخميس 3 يوليو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا و الفلسفة الثلاثاء 7 يوليو 2020 : الفيزياء والتاريخ الاحد 13 يوليو 2020 : الكيمياء والجغرافيا الثلاثاء 14 يوليو 2020 : اللغة الاجنبية الثانية و التربية الوطنية الاحد 19 يوليو 2020 : الجيولوجيا و التفاضل و علم النفس الثلاثاء 21 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية



