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توك شو

في إجراءات كثيرة .. وزير التعليم: اللي هيتأخر عن الساعة 9 مش هيدخل الامتحان

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:39 م
وزير التعليم
وزير التعليم
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الإرشادات المتبعة لامتحانات الثانوية العامة لتأمين الطلاب، مؤكدا أن هناك إجراءت وقائية ستتبع لمكافحة إنتشار فيروس كورونا وتطهير المعدات وزيادة عدد اللجان والكشف عن درجات حرارة الطلاب تحت اشراف طبي لضمان صحة ابنائنا الطلاب فضلا عن تعقيم الاوراق.

وقال في مؤتمر صحفي حضره وزير الدولة للإعلام، حول امتحانات الثانوية العامة، إن دخول الطلبة للجان الامتحانات بطابور وتباعد 2 متر اعتبارا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم توزيع الكمامات على الطلاب وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل دخول المبني المدرسي، موضحا أنه سيكون هناك أجهزة كشف عن المحمول.
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