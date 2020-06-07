طارق شوقي: مطبعة الشرطة مسئولة عن طباعة وتعقيم أوراق امتحانات الثانوية

أكد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مطبعة الشرطة مسئولة عن طباعة امتحانات الثانوية العامة، وتعقيم صناديق الأسئلة، وتعقيم الأوراق أولا بأول.





أوضح شوقي خلال مؤتمر اليوم للحديث عن إجراءات الوزارة خلال امتحانات الصف الثالث الثانوي: "سيتم تعقيم الفصول، وتعقيم الأوراق والصناديق وجميع اللجان"..





وأشار شوقي إلى أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 56 ألف و500 لجنة فرعية مع توزيع كمامات جديدة يوميا بواقع 33 مليون كمامة خلال فترة الامتحانات مع تعقيم المبانى بالمطهرات.





أضاف شوقي، أنه في حال رغبة أولياء الأمور أو الطلبة تأجيل الامتحان سنتيح لهم الفرصة العام المقبل، مشيرا إلى ان عدد الطلبة في اللجان لن يزيد عن 11 طالبا، ودخول الطلبة يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبين كل طالب وآخر 2 متر مسافة؟