AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طارق شوقي: مطبعة الشرطة مسئولة عن طباعة وتعقيم أوراق امتحانات الثانوية

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:47 م
طارق شوقي
طارق شوقي
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مطبعة الشرطة مسئولة عن طباعة امتحانات الثانوية العامة، وتعقيم صناديق الأسئلة، وتعقيم الأوراق أولا بأول.

أوضح شوقي خلال مؤتمر اليوم للحديث عن إجراءات الوزارة خلال امتحانات الصف الثالث الثانوي: "سيتم تعقيم الفصول، وتعقيم الأوراق والصناديق وجميع اللجان"..

وأشار شوقي إلى أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 56 ألف و500 لجنة فرعية مع توزيع كمامات جديدة يوميا بواقع 33 مليون كمامة خلال فترة الامتحانات مع تعقيم المبانى بالمطهرات.

أضاف شوقي، أنه في حال رغبة أولياء الأمور أو الطلبة تأجيل الامتحان سنتيح لهم الفرصة العام المقبل، مشيرا إلى ان عدد الطلبة في اللجان لن يزيد عن 11 طالبا، ودخول الطلبة يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبين كل طالب وآخر 2 متر مسافة؟
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق شوقي يعلن قرارات جديدة بخصوص امتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا

الكشف على الطلاب وتعقيم اللجان وورق الامتحانات.. إجراءات وزارة التعليم لاختبارات الثانوية العامة

بعد ظهور النتيجة.. طارق شوقي يهنئ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

طارق شوقي: وزارة الداخلية تقوم بتأمين اللجان والصحة تدفع بطواقم طبية للجان

أبرز 20 تصريحاً لوزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة

إجراءات التربية والتعليم لعقد امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

صورة لطالب مصري تزين أطول مبنى في العالم.. فما القصة؟

الكمامة القماش وغسل اليد بالكلور.. هاني الناظر يصحح 3 مفاهيم خاطئة بشأن كورونا

تسجيل صوتي وصورة مسربة وعلاج مستورد.. ماذا حدث لـ رجاء الجداوي خلال ١٥ يوما في العزل

في الكويت.. زيادة معدلات الحمل خلال شهرين حظر التجول

الرحيل المفاجئ لـ إيهاب جلال يثير القلق فى المقاصة

توفى بكورونا.. محافظة القاهرة تنعى رئيس هيئة النظافة

AdvertisementS

إعلان قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط.. بعد قليل

«ميرور» البريطانية: في أغسطس المقبل.. مليار جرعة لقاح لكورونا في طريقها للأسواق

السيسي لـ رئيس وزراء إيطاليا: لابد من إنهاء فوضى الجماعات الإجرامية والميليشيات في ليبيا

رئيس غرفة المنشآت السياحية بالدلتا: نستعد لاستئناف أنشطة المطاعم والمقاهي السياحية

تسجيل صوتي وصورة مسربة وعلاج مستورد.. ماذا حدث لـ رجاء الجداوي خلال ١٥ يوما في العزل

توفى بكورونا.. محافظة القاهرة تنعى رئيس هيئة النظافة

الكمامة القماش وغسل اليد بالكلور.. هاني الناظر يصحح 3 مفاهيم خاطئة بشأن كورونا

وزير التعليم يوافق على عقد امتحان 3 مواد لطلاب الثانوية العامة من المنازل

الموت يفجع الفنانة المعتزلة صفاء السبع

بعد إصابة كريم قاسم بـ كورونا.. ريهام حجاج تتبرأ من حفل الجونة

مات الأستاذ.. أصدقاء قتيل منشأة ناصر: الدم طلع من دماغه زي النافورة وكل الناس زعلت عليه

يوحنا وفيليب آخرهما.. 48 شهيدا بكورونا في الجيش الأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن تنشر صورا تشويقية لـ أرتيون 2021 الفاخرة

بـ مجوهرات لافتة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

7 مخاطر صحية.. طبيب يكشف مخاطر الإفراط في أقراص فيتامين C