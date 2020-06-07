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طارق شوقي: نجاح مصر في إجراء امتحانات الثانوية العامة رسالة مهمة للعالم

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:41 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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عادل نصار

أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أمله فى أن تتم امتحانات الثانوية العامة كما هو متوقع لها في ظل تفشي فيروس كورونا مؤكدا أن الوزارة تعمل على إتمام الامتحانات بكل سلام والحفاظ على صحة الطلاب.


وأكد شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، أن نجاح مصر في إتمام امتحانات الثانوية العامة رسالة للعالم، موضحا أن مصر قادرة على تنظيم هذا الأمر في ظل جائحة عالمية وهذا سبؤدى إلى عودة السياحة مرة أخرى.


وأضاف شوقي، أنه في حال رغبة أولياء الأمور أو الطلبة تأجيل الامتحان سنتيح لهم الفرصة العام المقبل، مشيرا إلى ان عدد الطلبة في اللجان لن يزيد عن 11 طالبا، ودخول الطلبة يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبين كل طلاب 2 متر.


وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه سيتم استخدام كواشف الحرارة وتوزيع الكمامات وتقيم لجان الامتحان يوميا، مشيرا إلى أنه في حالة عدم ملائمة حالة الطالب طبيا سينقل لمستشفي مختص ويتم عمل تقرير طبي.

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