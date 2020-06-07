طارق شوقي: وزارة الداخلية تقوم بتأمين اللجان والصحة تدفع بطواقم طبية للجان

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2020، مؤكدا أنه سيتم توزيع الكمامة على الطلاب قبل الامتحان.





أكد شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، أن عدد الطلبة في اللجان لن يزيد عن 11 طالبا، مشيرا إلى أن دخول الطلبة يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبين كل طالب وآخر 2 متر.

أوضح الوزير أنه لن يدخل طالب للجنة الامتحان بعد الساعة 9 صباحا، ويتم استخدام كواشف الحرارة وتوزيع الكمامات وتقيم لجان الامتحان يوميا، متابعا أنه في حالة عدم ملائمة حالة الطالب طبيا سينقل لمستشفي مختص ويتم عمل تقرير طبي.

أشار الوزير إلى أن الطلبة في الحجر الصحي أو من تعرض لأسباب قهرية سيتم دخولهم امتحانات الدور الثاني، لافتا إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بتأمين اللجان والصحة ستدفع بطواقم طبية للجان.

وأوضح شوقى أنه في حال رغبة أولياء الأمور أو الطلبة تأجيل الامتحان سنتيح لهم الفرصة للعام المقبل.