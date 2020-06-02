طارق شوقى: امتحانات الثانوية العامة قرار دولة وتأجيلها مستحيل.. وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للجان.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه من المستحيل خضوع طلاب الثانوية العامة للامتحانات إلكترونيًا لأن عددا كبيرا منهم لا يتوفر لديهم الإنترنت أو الأجهزة، موضحا أنه لا تمكن المخاطرة والسماح بالغش في امتحانات الثانوية العامة كما حدث عندما خضع بعض الطلاب للامتحانات من المنزل.
وأشار إلى أنه ستكون هناك متابعة صحية للطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة، حيث ستكون هناك زائرة صحية من وزارة الصحة، مؤكدًا أن اى طالب يعانى من ارتفاع درجة حرارته سيتم امتحانه فى لجنة معزوله وفصله عن زملائه.
وأكد إلى أنه لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لأغسطس المقبل، خاصة أننا لا نعرف ماذا سيحدث فى شهر أغسطس، مؤكدًا أن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة قرار دولة وليس قرار الوزير ويجب علينا التعايش مع فيروس كورونا، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى ام سي" المذاع على فضائية " دى ام سي".
وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه من المستحيل خضوع طلاب الثانوية العامة للامتحانات إلكترونيًا لأن عددا كبيرا من الطلاب لا يتوفر لديهم الإنترنت أو الأجهزة، موضحا أنه لا تمكن المخاطرة والسماح بالغش في امتحانات الثانوية العامة كما حدث عندما خضع بعض الطلاب للامتحانات من المنزل.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن أي اختراق للامتحان يفسد الامتحان كله، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء فى العام الدراسي الجديد بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة بأسبوعين، وسيبدأ 2 مليون طالب العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن العدالة تقتضى إتاحة الفرص للجميع وتقديم الامتحانات فى موعدها مع مراعاة أن المناهج وقفت عند يوم 15 مارس، ومراعاة مستوى الامتحانات والتصحيح والتعقيم الجيد للجان.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن من يخاف من الطلاب يمكنه اتخاذ قرار بتأجيل الامتحانات للفرصة الثانية مع الاحتفاظ بدرجته كاملة، مضيفًا أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم 21 يونيو الجارى.
وأكمل وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تحاول أن تنقذ مستقبل طلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن الدولة كلها تتابع امتحانات الثانوية العامة ومن يريد التأجيل له مطلق الحرية.
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه سيكون هناك متابعة صحية للطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة، وسيكون هناك زائرة صحية من وزارة الصحة، مؤكدًا أن اى طالب يعانى من ارتفاع درجة حرارته سيتم امتحانه فى لجنة معزوله وفصله عن زملائه.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم قياس درجة حرارة اطلاب يوميًا قبل دخولهم للجان، مشيرًا إلى أنه فى حالة ثبوت المرض للطالب سيتم اعطائه الفرصة الثانية للطالب بكامل درجاته، متابعًا أنه يتم التشاور مع المستشارين القانونيين لإيجاد وسيلة رسمية لرفع الدولة التى لا تدخل فى المجموع من جدول الثانوية العامة، مؤكدًا أن الوزارة تبذل أقصى جهدها من أجل مساعدة الطلاب والحفاظ على صحتهم.
وأوضح أنه لا يمكن تأجيل الامتحانات 15 يومًا لحين انتهاء فترة الذروة الخاصة بفيروس كورونا، لنه علميًا لا أحد يعرف موعد انتهاء ذروة فيروس كورونا والتى قد تمتد لستة أشهر.
وأكمل ان الوزارة تحاول تيسير الامور بأقصى قدر من الحيطة، مؤكدًا أن الطلاب سيخضعون للامتحانات فى 10 أيام فقط على مدار شهر ونصف وذلك وفقًا لاتباع الإجراءات الوقائية المتبعة.
وأضاف أنه من المستحيل الغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، مشيرًا إلى أن هناك فرصا للخضوع للامتحانات ومن الممكن تأجيل موعد الخضوع للامتحانات.
واستطرد: لو أجلنا الامتحانات سنة سيكون من المستحيل استيعاب هذا الكم الهائل من الطلاب بالجامعات، مضيفًا أن هناك أكثر من 3/4 دفعة الثانوية العامة يريدون الخضوع للامتحانات فى موعدها.
وأوضح ان هناك فرصة متاحة لكل من يريد الخضوع للامتحان فى موعدها او تأجيلها للعام المقبل، مؤكدًا أنه سيتم تعقيم اللجان جيدًا للحفاظ على صحة الطلاب واتباع الاجراءات الوقائية المتبعة.
وتابع " اللى بيكتبوا على الفيس بوك هم من يريدون تأجيل الامتحانات"، مشيرًا إلى أن العدد الاكبر يريد الخضوع للامتحان فى موعده.
ولفت وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، إلى أن هناك درجة من المخاطرة محدودة فى خضوع طلاب الثانوية العامة للامتحانات خلال الشهر الجارى، لذلك احترمنا رغبة أولياء الامور فمن يريد تاجيل الامتحانات للفرصة التى تليها.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعطى فرصة لمن يريد الخضوع للامتحانات الآن ولمن يريد تأجيل الامتحانات، مشيرًا إلى أن أى عدد من الطلاب سيحضر فى هذا التوقيت سيتم توفير أقصى درجة ممكن من الوقاية لهم.
وأكد ان الوزارة لا تجبر أحد على الخضوع للامتحانات فى الموعد المحدد، كما ان أى طالب متواجد فى منطقة الحجر الصحى او لديه إصابة سيدخل الدور الثانى وسيتم احتساب درجاته كاملة، موضحًا ان قرار عقد امتحانات الثانوية العام قرار دولة وليس قرار الوزير، مؤكدًا أننا نتحرك وفقًا لمتغيرات تتغير كل يوم عن الذى يسبقه.
وأشار إلى أن هناك دول أعادت المدارس والدراسة بالرغم من أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا بها أكبر من اعداد الإصابة بمصر، مضيفًا أن امتحانات الثانوية العامة ستتم على مدار شهر ونصف.
وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تهتم بكل رسائل وافكار أولياء الأمور وتحترمها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل يوميًا لتوفير جو آمن للطلاب، مؤكدًا أن نصف مليون موظف بوزارة التربية والتعليم يعملون على توفير الامتحانات ومساعدة الطلاب لأداء امتحاناتهم.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن قرار خضوع طلاب الثانوية العامة للامتحانات ليس قرارى الشخصى ولكن قرار الدولة، مشيرًا إلى أن الامتحانات جزء من منظومة كبرى بالبلاد، مؤكدًا أن المواطنين أصبحوا يخرجون للعمل وعودة الحياة تدريجيا لطبيعتها بمحاذير ياتى لأن قراءتنا للأرقام مبالغ فيها جدًا.
وأكد أننا سنتعايش مع مرض فيروس كورونا فى الفترة القادمة، مضيفًا أنه قد يكون الامتحان فى يوم 20 يونيو أفضل من تحديد الامتحانات للثانوية العامة فى سبتمبر.
وتابع " احنا مش عارفين الامتحانات رايحة فين"، مشيرًا إلى أن الخطة فى مصر هى التعايش مع الوباء محاذير واتباع الإجراءات الوقائية المتبعة.
وأوضح أن كل طالب له دور وسيتم اتباع الاجراءات الوقائية داخل اللجان وسيتم التعقيم جيدًا، مضيفًا أن كل مواطن مسئول ويتحمل مسئولية اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة.