طارق شوقى: امتحانات الثانوية العامة قرار دولة وتأجيلها مستحيل.. وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للجان.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه من المستحيل خضوع طلاب الثانوية العامة للامتحانات إلكترونيًا لأن عددا كبيرا منهم لا يتوفر لديهم الإنترنت أو الأجهزة، موضحا أنه لا تمكن المخاطرة والسماح بالغش في امتحانات الثانوية العامة كما حدث عندما خضع بعض الطلاب للامتحانات من المنزل.





وأشار إلى أنه ستكون هناك متابعة صحية للطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة، حيث ستكون هناك زائرة صحية من وزارة الصحة، مؤكدًا أن اى طالب يعانى من ارتفاع درجة حرارته سيتم امتحانه فى لجنة معزوله وفصله عن زملائه.





وأكد إلى أنه لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لأغسطس المقبل، خاصة أننا لا نعرف ماذا سيحدث فى شهر أغسطس، مؤكدًا أن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة قرار دولة وليس قرار الوزير ويجب علينا التعايش مع فيروس كورونا، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى ام سي" المذاع على فضائية " دى ام سي".





وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه من المستحيل خضوع طلاب الثانوية العامة للامتحانات إلكترونيًا لأن عددا كبيرا من الطلاب لا يتوفر لديهم الإنترنت أو الأجهزة، موضحا أنه لا تمكن المخاطرة والسماح بالغش في امتحانات الثانوية العامة كما حدث عندما خضع بعض الطلاب للامتحانات من المنزل.





وأضاف وزير التربية والتعليم، أن أي اختراق للامتحان يفسد الامتحان كله، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء فى العام الدراسي الجديد بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة بأسبوعين، وسيبدأ 2 مليون طالب العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن العدالة تقتضى إتاحة الفرص للجميع وتقديم الامتحانات فى موعدها مع مراعاة أن المناهج وقفت عند يوم 15 مارس، ومراعاة مستوى الامتحانات والتصحيح والتعقيم الجيد للجان.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أن من يخاف من الطلاب يمكنه اتخاذ قرار بتأجيل الامتحانات للفرصة الثانية مع الاحتفاظ بدرجته كاملة، مضيفًا أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم 21 يونيو الجارى.





وأكمل وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تحاول أن تنقذ مستقبل طلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن الدولة كلها تتابع امتحانات الثانوية العامة ومن يريد التأجيل له مطلق الحرية.



