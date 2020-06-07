توفير 33 مليون كمامة باللجان.. وزير التربية والتعليم يعرض فيلما تسجيليا للإجراءات الاحترازية لطلاب الثانوية العامة 2020

وعرض الفيلم التسجيلي، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه سيستمر التعقيم المستمر للجان التعليمية لطلاب الثانوية العامة والتطهير يوميا لتلك اللجان.









كما أنه سيتم تقليل نسبة الطلاب فى اللجان من 22 طالبا إلى 14 طالبا فى اللجنة الواحدة، بالإضافة إلى تزويد عدد اللجان إلى 55 ألف لجنة فى جميع محافظات الجمهورية.









وأضاف أنه يجب على الطالب الالتزام والوصول قبل موعد الامتحانات بساعتين للحفاظ على التباعد الاجتماعى، والكشف عن درجة حرارة الطالب قبل الدخول إلى اللجان.









وسيتم الكشف عن بطاقات الطلاب يوميا، والتعقيم المستمر للبوابات الخاصة بالمدارس، وحذر من استخدام الهواتف النقالة، وتوزيع 33 مليون كمامة على جميع الطلاب والمعلمين.









كما انه سيتم توزيع 7 ملايين قفاز للمراقبين والموظفين باللجان.



