ثانوية دوت نت.. وزير التعليم يعلن عن منصة جديدة لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

أعلن عن منصة بعنوان "ثانوية دوت نت"، وهو محتوى تعليمي يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من الآن طوال فترة الامتحانات، متوفرة مجانا برعاية الشيرك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري.





وقال "طارق شوقي" خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة للإعلام حول امتحانات الثانوية العامة، أن المنصة تحتوي على فيديوهات مراجعة يقدمها نخبة من أكفاء معلمي وزارة التربية والتعليم.





وأضاف وزير التربية والتعليم، أن المحتوي يشمل مراجعات ليلة الامتحان لمجموعة من المواد، مشيرا إلى أن كل مراجعة تتضمن ملخص مكتوب يمكن تحميله او طباعته.



