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ثانوية دوت نت.. وزير التعليم يعلن عن منصة جديدة لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:39 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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كـريـم الـخـطـيـب
أعلن عن منصة بعنوان "ثانوية دوت نت"، وهو محتوى تعليمي يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من الآن طوال فترة الامتحانات، متوفرة مجانا برعاية الشيرك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري.

وقال "طارق شوقي" خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة للإعلام حول امتحانات الثانوية العامة، أن المنصة تحتوي على فيديوهات مراجعة يقدمها نخبة من أكفاء معلمي وزارة التربية والتعليم.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن المحتوي يشمل مراجعات ليلة الامتحان لمجموعة من المواد، مشيرا إلى أن كل مراجعة تتضمن ملخص مكتوب يمكن تحميله او طباعته.

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بنجاحهم بعد ظهور النتيجة، وقال شوقي خلال مؤتمر اليوم، للحديث عن إجراءات الوزارة خلال امتحانات الثانوية العامة:" سيتم تعقيم الفصول، وتعقيم الأوراق والصناديق ".

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.
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