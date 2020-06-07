وزير التعليم يكشف عن شرطين لدخول الطالب امتحانات الدور الثاني

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات الدولة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الدولة تقدم كل الدعم للامتحانات وحماية الطلاب.





وأضاف شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، أنه في حال رغبة أولياء الأمور أو الطلبة تأجيل الامتحان سنتيح لهم الفرصة العام المقبل، مشيرا إلى ان عدد الطلبة في اللجان لن يزيد عن 11 طالبا، ويتم دخول الطلبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبين كل طالب وآخر 2 متر.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم استخدام كواشف الحرارة وتوزيع الكمامات وتعقيم لجان الامتحان يوميا، مشيرا إلى أنه في حالة عدم ملاءمة حالة الطالب طبيا سينقل لمستشفي مختص ويتم عمل تقرير طبي.





وتابع الوزير، أن الطلبة في الحجر الصحي أو من تعرض لأسباب قهرية سيتم دخولهم في امتحانات الدور الثاني.