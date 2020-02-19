لن تصدق.. 3 حيل غير متوقعة تساعد طفلك على المذاكرة

تعانى العديد من الأمهات مع أطفالها ، وخاصة فى وقت الدراسة فالعديد من الأطفال لا يفضلون وقت المذاكرة والجلوس لفارة طوياة بسبب الروتين والملل.





ووفقًا لما قدمة موقع "parents" إليكى أبرز الحيل التى تشجع الطفل على المذاكرة





مكان المذاكرة :-

- يجب أن يكون مكان المذاكرة معزول تمامًا ،ليس به أي وسيلة من وسائل التشتيت فنبتعد تمامًا على التليفزيون والكمبيوتر والموبايلات

- نبتعد تمامًا عن الأماكن التي بها أصوات عالية كأماكن اللعب والتليفزيون و الأماكن القريبة من الشارع

- نجعل مكان المذاكرة دائمًا مريح للجلوس لفترات طويلة ،ومتاح فيه كل شئ فنجعل مكان مخصص لوضع الأدوات وأن تكون في متناول الطفل حتى لا يخرج الطفل للخارج





توقيت المذاكرة:-

- يجب أن يكون توقيت المذاكرة مناسب للطفل ، فلا يجب أن يذاكر بعد تناول الأكل مباشرة أو عندما يكون جائع ، استغلال الحالة النفسية للطفل فاستيعاب الطفل يكون أسرع إذا كانت حالته النفسية جيدة

- تهديد الطفل وضربه تؤثر بالسلب على طريقة استيعابه وتأخرها ،لأن ذلك يجعل أفكاره مشتتة ويقلل من تركيزه

- يجب أن لا يتعدى وقت المذاكرة 40 دقيقة حتى لا يصاب الطفل بالملل ،فبعد مرور 40 يجب أن يفعل أي شئ آخر غير المذاكرة









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كيف نجعل الطفل يحب المذاكرة:-

- نجعل الطفل يختار الأدوات بنفسه ، فنرتكه يشتري الألوان والأشكال التي يفضلها

- نغير في طريقة المذاكرة ، فنساعد الطفل في تحويل المعلومات لقصة حتى يسهل حفظ المعلومة

- نحضر قصص مصورة قريبة من المعلومات المطلوبة دراستها ،فأكثر شئ يثبت في رأس الطفل هي الصور

- نقوم بعمل مسابقات بين الأبناء أو بين الطفل ونفسه من يقوم بعمل المحدد سيكون له جائزة أو سيلعب ما يحب أن يلعبه







