AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لن تصدق.. 3 حيل غير متوقعة تساعد طفلك على المذاكرة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:31 ص
وسائل تساعد الطفل
وسائل تساعد الطفل على المذاكرة
Advertisements
نهى هجرس
تعانى العديد من الأمهات مع أطفالها، وخاصة فى وقت الدراسة فالعديد من الأطفال لا يفضلون وقت المذاكرة والجلوس لفارة طوياة بسبب الروتين والملل.

ووفقًا لما قدمة موقع "parents" إليكى أبرز الحيل التى تشجع الطفل على المذاكرة

مكان المذاكرة :-
- يجب أن يكون مكان المذاكرة معزول تمامًا ،ليس به أي وسيلة من وسائل التشتيت فنبتعد تمامًا على التليفزيون والكمبيوتر والموبايلات
- نبتعد تمامًا عن الأماكن التي بها أصوات عالية كأماكن اللعب والتليفزيون و الأماكن القريبة من الشارع
- نجعل مكان المذاكرة دائمًا مريح للجلوس لفترات طويلة ،ومتاح فيه كل شئ  فنجعل مكان مخصص لوضع الأدوات وأن تكون في متناول الطفل حتى لا يخرج الطفل للخارج

توقيت المذاكرة:-
- يجب أن يكون توقيت المذاكرة مناسب للطفل ، فلا يجب أن يذاكر بعد تناول الأكل مباشرة أو عندما يكون جائع ، استغلال الحالة النفسية للطفل فاستيعاب الطفل يكون أسرع إذا كانت حالته النفسية جيدة
- تهديد الطفل وضربه تؤثر بالسلب على طريقة استيعابه وتأخرها ،لأن ذلك يجعل أفكاره مشتتة ويقلل من تركيزه
- يجب أن لا يتعدى وقت المذاكرة 40 دقيقة حتى لا يصاب الطفل بالملل ،فبعد مرور 40 يجب أن يفعل أي شئ آخر غير المذاكرة


أقرأ أيضًا


كيف نجعل الطفل يحب المذاكرة:-
- نجعل الطفل يختار الأدوات بنفسه ، فنرتكه يشتري الألوان والأشكال التي يفضلها
- نغير في طريقة المذاكرة ، فنساعد الطفل في تحويل المعلومات لقصة حتى يسهل حفظ المعلومة
- نحضر قصص مصورة قريبة من المعلومات المطلوبة دراستها  ،فأكثر شئ يثبت في رأس الطفل هي الصور
- نقوم بعمل مسابقات بين الأبناء أو بين الطفل ونفسه من يقوم بعمل المحدد سيكون له جائزة أو سيلعب ما يحب أن يلعبه


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استغنى عن الشبشب.. نصائح لـ الأمهات عند المذاكرة للأبناء

احذري التوتر والضرب..7 نصائح من استشاري طب نفسي للأمهات خلال فترة الامتحانات

شاهد.. نصائح طبيبة نفسية للاستفادة من الإجازة لتنمية مهارات طفلك.. فيديو

في اليوم العالمي للتعليم.. أخطاء يقع بها الآباء تنفر أطفالهم في الدراسة

ترشيحاتنا

لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور

كيف أكفر عن أكثر من يمين .. أمين الفتوى يجيب

بعد إصابة العديد من السيدات بـ التهاب اليدين.. طريقة عمل صابون المواعين بدون كيماويات

تحذيرات السوبر .. كواليس جلسة مدرب الأهلي مع كهربا

أجره 50 قرشاً.. تفاصيل رفض رياض الخولي العمل مع عادل إمام

أخبار الفن.. رامي جمال يهاجم الإعلام: تجاهلوا ألبومي.. حقيقة ارتباط رانيا منصور بـ شريف سلامة.. محمد رمضان يكشف سبب الهجوم عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة