عدد جديد من مجلة الطفولة والتنمية يتناول قضايا تنشئة الطفل وثقافة العنف الالكتروني

صدر العدد الجديد من مجلة الطفولة والتنمية وهى مجلة علمية أكاديمية محكمة تصدر عن المجلس العربي للطفولة والتنمية، وتهدف إلى نشر الفكر العلمي المستنير الذي يتناول قضايا الطفولة والتنمية، من خلال بحوث ودراسات ومقالات يقدمها خبراء وباحثون من مختلف الدول العربية.

وأشار الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس ، والمشرف العام على المجلة في افتتاحية العدد، إلى أن المجلة مستمرة في دعم المسيرة الفكرية للمجلس ، وتشجيع كل ما من شأنه تفعيل حقوق الطفل تبنيها وتنميتها عبر ما تقدمه من دراسات وبحوث ومقالات ، لافتا إلى أنها نجحت في الحصول على معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي (ارسيف) المتوافقة مع المعايير العالمية٠





من جانبها ، ذكرت الدكتورة سهير عبد الفتاح رئيس التحرير المجلة ، أن العدد خصص ملفه الخاص حول مسرح الطفل، متعرضا لمختلف النواحي الفنية والتربوية لمسرح الطفل (ابو الفنون) الذي يعد فنا شاملا يجمع بين التمثيل والموسيقى والرقص والغناء والديكور، ومجالا يتيح للاطفال التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم واشباع حاجتهم للعب والحركة والتقليد، بما يحقق البعد التربوي والتعليمي والترفيهي.





وتناول ملف هذا العدد موضوع (مسرح الطفل) ، متطرقا لمقدمة عن مفهوم ونشأة وواقع مسرح الطفل للدكتور محمود نسيم الاستاذ بأكاديمية الفنون، إلى جانب الموضوعات التالية التي تطرقت لظواهر مسرح الطفل واشكالياته وطبيعته النوعية وهى: "نحو مفاهيم جديدة لمسرح الطفل" للدكتور محمد أبو الخير أستاذ الإخراج المسرحي بأكاديمية الفنون، و"مسرح الطفل بين التربوية والجمالية" للدكتور عثمان المودن الباحث في علوم التربية والتكوين بالمغرب، و"المسرح وتنمية ثقافة الطفل العربي" للدكتورة شوق النكلاوي مدرس أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح، و"مسرح الطفل المعاصر" للناقد الأدبي الدكتور رضا عطية.





كما ضم مجموعة من المقالات والدراسات التى دارت حول "الذكاء القيمي (الأخلاقي) وعلاقته بتنمية الذكاءات المتعددة للأطفال كما تدركها معلمات مرحلة رياض الأطفال" للكتورة اخلاص عشرية أستاذ مشارك علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة الخرطوم بالسودان، و"أثر نوعية حياة الأسرة في تنشئة الطفل على قيم المواطنة النشطة" لكل من الدكتورة سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس والدكتورة سحر حساني بربري أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب بجامعة قناة السويس٠





و"الطفل واللعب: تحديات أمام ثقافة العنف الالكتروني" للكاتب والباحث العراقي الأستاذ فاضل الكعبي، و"أبعاد الشخصية القائمة على التعدد الثقافي" للدكتور أحمد أوزي أستاذ فخري التربية بجامعة محمد الخامس بالمغرب، و"الصورة الذهنية للأطفال في وضعية الشارع عن مجتمعاتهم" للدكتور عبد اللطيف محمود أستاذ اصول التربية بجامعة حلوان.





وفي التجارب والعروض ضم العدد "المبادرات الثقافية الموجهة للطفل في سلطنة عمان" للأستاذة امامة مصطفى االواتي بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، و"احتفالية اليوم العالمي للإعاقة: المستقبل متاح للجميع" للأستاذة أيثار جمال الدين سكرتير تحرير المجلة. وضم غلاف المجلة لوحة للفنانة تحية حليم المعروفة بعاشقة النوبة.