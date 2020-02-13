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مش شرط جعان.. 7 أسباب غير متوقعة لبكاء الطفل الرضيع

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:59 م
اسباب بكاء الطفل
اسباب بكاء الطفل الرضيع
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رشا عوني

خلال الشهور الأولى من عمر الطفل، يواصل البكاء بشكل مستمر وخاصة بعد ولادته بأيام، ولا تستطيع الأم اكتشاف سبب بكاء الطفل سوى الجوع، لكن ربما لا يكون السبب هو شعور الرضيع بالجوع فقط بل هناك العديد من الأسباب وراء بكاء الرضيع قد تغفلها الأم ويجب عليها الإلمام بها لتعلم طريقة التعامل مع الطفل في الشهور الأولى .

بحسب موقع babycenter إليك أهم أسباب بكاء الطفل الرضيع بعيدًا عن الجوع :

1- التجشؤ

فإذا بكى الطفل الرضيع بعد الرضاعة فإنه يحتاج إلى التجشؤ كي ترتاح معدته، خاصة إذا كنتي ترضعين طفلك باستخدام " ببرونة" حيث يبتلع معه الهواء مما يسبب انتفاخ البطن .

2- الحفاضة

قد يكون طفلك الرضيع بحاجة لتغيير الحفاضة وتسبب له عدم الراحة و الالتهابات .


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3- بحاجة للنوم

قد يكون الرضيع يحتاج النوم ولا يستطيع لأي سبب فيخبرك بذلك من خلال البكاء .

4- الشعور بالبرد أو الحر

إذا شعر طفلك بالبرد ، مثل عند إزالة ملابسه لتغيير الحفاضات أو تنظيف جسمه  بمسحة باردة ، فمن المؤكد أنه يبدأ في البكاء .

6- ألم التسنين

قد يكون التسنين مؤلمًا لأن كل سنة جديدة تدفع  اللثة الرقيقة فعادة ما يبكي الطفل في فترة التسنين أكثر من أي وقت آخر.

7- المغص

يمكن أن تؤدي مشاكل البطن المرتبطة بالغازات أو المغص إلى الكثير من البكاء حيث يبكي الطفل الرضيع لمدة ثلاث ساعات على الأقل في اليوم .  

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