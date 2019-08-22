في سن 9 أشهر.. 3 أكلات صحية لطفلك الرضيع

تبدأ الأمهات في إدخال بعض الوجبات الصحية للاطفال الرضع منذ الشهر السادس رغم أن بعض الأطباء حذروا من ذلك العمر وينصحون بالانتظار حتى يتم الطفل شهره التاسع ليبدأ في تناول أكلات صحية إلى جانب حليب الأم.



إليك بعض الوجبات السهلة والسريعة التي يمكنك تقديمها لطفلك الرضيع ضمن نظامه الغذائي منذ أن يتم ٩ أشهر..



السمك المهروس

المكونات :

ثمرة جزر صغيرة

شريحة سمك فيليه

٣ ملاعق حليب

نصف كوب ماء



طريقة عمل السمك المهروس لطفلك :

اغلي الماء على النار وضيفي لها السمك و الجزر المقطع حتى يسلق معا، ثم اهرسي الخليط في الخلاط حتى يصبح ناعما وبعدها ضيفي له ٣ ملاعق حليب ومعلقتين من ماء السلق وقدميه لطفلك .





السبانخ والبطاطس المهروسة :

المكونات :

٥ عيدان فاصوليا خضراء

ثمرة بطاطس صغيرة

حفنة سبانخ صغيرة

نصف كوب ماء

ربع كوب حليب



الطريقة :

اسلقي البطاطس والفاصوليا الخضراء والسبانخ في ماء على النار ثم اضربي الخليط في الخلاط حتى يصبح ناعما ثم ضيفي له معلقتين من ماء السلق وربع كوب حليب وقدميه لطفلك.



الشوفان

اطحني نصف كوب من الشوفان حتى يصبح ناعما ثم اغلي الماء على النار وضيفي لها الشوفان المطحون وقلبيه لمدة عشر دقائق حتى يصبح قوام متماسك ، ويفضل عدم تحليته بالسكر، كما يمكنك إضافة بعض الفواكه للشوفان كالموز والفراولة.