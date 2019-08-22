ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في سن 9 أشهر.. 3 أكلات صحية لطفلك الرضيع

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:05 م
اكلات اطفال
اكلات اطفال
رشا عوني
تبدأ الأمهات في إدخال بعض الوجبات الصحية للاطفال الرضع منذ الشهر السادس رغم أن بعض الأطباء حذروا من ذلك العمر وينصحون بالانتظار حتى يتم الطفل شهره التاسع ليبدأ في تناول أكلات صحية إلى جانب حليب الأم.

إليك بعض الوجبات السهلة والسريعة التي يمكنك تقديمها لطفلك الرضيع ضمن نظامه الغذائي منذ أن يتم ٩ أشهر..

السمك المهروس
المكونات :
ثمرة جزر صغيرة
شريحة سمك فيليه
٣ ملاعق حليب
نصف كوب ماء

طريقة عمل السمك المهروس لطفلك :
اغلي الماء على النار وضيفي لها السمك و الجزر المقطع حتى يسلق معا، ثم اهرسي الخليط في الخلاط حتى يصبح ناعما وبعدها ضيفي له ٣ ملاعق حليب ومعلقتين من ماء السلق وقدميه لطفلك .


السبانخ والبطاطس المهروسة :
المكونات :
٥ عيدان فاصوليا خضراء
ثمرة بطاطس صغيرة
حفنة سبانخ صغيرة
نصف كوب ماء
ربع كوب حليب

الطريقة :
اسلقي البطاطس والفاصوليا الخضراء والسبانخ في ماء على النار ثم اضربي الخليط في الخلاط حتى يصبح ناعما ثم ضيفي له معلقتين من ماء السلق وربع كوب حليب وقدميه لطفلك.

الشوفان
اطحني نصف كوب من الشوفان حتى يصبح ناعما ثم اغلي الماء على النار وضيفي لها الشوفان المطحون وقلبيه لمدة عشر دقائق حتى يصبح قوام متماسك ، ويفضل عدم تحليته بالسكر، كما يمكنك إضافة بعض الفواكه للشوفان كالموز والفراولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 9 وصفات مختلفة.. قدمي البطاطس الشهية في منزلك

قبل 6 شهور.. 3 أكلات سريعة لـ طفلك الرضيع

سريعة ومفيدة.. طريقة عمل بطاطس مهروسة بالبيض

طريقة تحضير القهوة المثلجة

طريقة عمل الأرز المهروس لـ الرضع

طبخات سهلة بالبطاطس.. البانيه للفطار والبوريه للغداء

ترشيحاتنا

ميسي ورونالدو ومارادونا.. فرج عامر: نمتلك لاعبا سيغير خريطة المحترفين المصريين

بعد وفاته اليوم .. شاهد .. ملخص ما قدمه الغاني أجوجو مع الزمالك

بـ أوف شولدر وبطن مكشوف.. داليا البحيري بـ اطلالة جريئة مع زوجها

خالد الجندى: لا يجوز قول رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي .. فيديو

هل ينفذ جمال عبد الحميد وعده .. 3 نجوم خسروا الرهان وحلقوا شعرهم على الهواء.. فيديو

أزمة أحمد الفيشاوي وهند الحناوي.. قضية نفقة وحق رؤية واتهام بـ السُكر

عنتيل كفر حجازي : مارست الرذيلة مع سيدتين برضاهما.. والفيديوهات سرقوها مني وسربت من أحد مراكز الكمبيوتر.. صور

لم يراعيا حرمة.. ضبط شاب وفتاة يمارسان الرذيلة داخل مكان مقدس في الشرقية

كهربا على اعتاب النادي الأهلي.. القصة الكاملة لأزمة اللاعب مع الزمالك .. فيديو

تنفيذ حكم قضائي.. نجل غنوة شقيقة أنغام ينهار بالبكاء أمام النيابة

في عيد ميلادها الـ59 .. من هي والدة الفنانة حنان سليمان

الأهلي يقترب من ضم مهاجم أفريقي.. وأمير وعبدالحفيظ كلمة السر

سفاح النساء .. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل 4 سيدات ببني سويف

قرار جديد من نيابة مشتول السوق بخصوص معاق الشرقية.. تعرف عليه

خرجت النجوم وملأت السماء.. هنا وحلا شيحة بإطلالة كاجوال بصحبة أولادهما.. صور

المتهم بتقطيع زوجته بساطور: قالتلي بخونك واللي عندك اعمله فذبحتها أمام الطفلتين

بفستان مكشوف وشفاف.. شاهد سيرين عبد النور في شلالات لبنان

بـ أوف شولدر وبطن مكشوف.. داليا البحيري بـ اطلالة جريئة مع زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفعت 2000 جنيه.. ننشر زيادة بدلات حكام الدورى الجديد.. مستند

بـ تاتو الظهر والخلخال .. ميرهان حسين بـ فستان أبيض مثير ..صور

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور