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أعراض المغص عند الطفل الرضيع

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:21 م
أعراض المغص عند الطفل
أعراض المغص عند الطفل الرضيع
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اسماء محمد
يظهر المغص عادة بعد بضعة أسابيع من الولادة ويستمر فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر على الرغم من أن الرضيع قد تبكي كثيرًا ، إلا أن المغص ليس خطيرًا أو ضارًا.

وتكمن المشكلة الرئيسية فى إصابة الأطفال الرضع بأي مرض أنهم لايستطيعون التعبير عما بداخلهم إلا بالبكاء فلا يقدرون أن يخبروا الوالدين عن سبب الألم والبكاء .

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ذكر موقع "edicalnewstoday" أهم أعراض المغص عند الطفل الرضيع حتى يتمكن الأهل من مساعدة طفلهم بالشكل الصحيح.

البكاء الشديد:
يبكي الطفل بشدة وغاضبًا ، ولا يوجد ما يمكن للوالدين فعله لتهدئته. سوف يصبح وجه الطفل أحمرمع نوبات البكاء تحدث تقريبا في نفس الوقت كل يوم - بشكل عام خلال فترة ما بعد الظهر أو المساء، وقد تستمر فترات البكاء عدة دقائق إلى فترات أطول بكثير ويبدأ البكاء عادة فجأة دون سبب واضح.

النوم:
قد يكون النوم غير منتظم وينقطع مع نوبات البكاء

التغذية:
يكن هناك تقطع في التغذية وعدم انتظامها مع نوبات البكاء الشديد. ومع ذلك ، فإن الكمية التي يتناولها الطفل يوميًا لا تقل.

الرياح:
خلال فترات البكاء الشديد ، قد يعاني الطفل من الرياح

تفاوت شدة الاعراض:
في بعض الأطفال ، تكون الأعراض خفيفة ، وقد يعاني الطفل فقط من فترات الأرق.
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