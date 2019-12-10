



ذكر موقع "edicalnewstoday" أهم أعراض المغص عند الطفل الرضيع حتى يتمكن الأهل من مساعدة طفلهم بالشكل الصحيح.

البكاء الشديد:



النوم:



التغذية:



الرياح:

تفاوت شدة الاعراض:



يبكي الطفل بشدة وغاضبًا ، ولا يوجد ما يمكن للوالدين فعله لتهدئته. سوف يصبح وجه الطفل أحمرمع نوبات البكاء تحدث تقريبا في نفس الوقت كل يوم - بشكل عام خلال فترة ما بعد الظهر أو المساء، وقد تستمر فترات البكاء عدة دقائق إلى فترات أطول بكثير ويبدأ البكاء عادة فجأة دون سبب واضح.قد يكون النوم غير منتظم وينقطع مع نوبات البكاءيكن هناك تقطع في التغذية وعدم انتظامها مع نوبات البكاء الشديد. ومع ذلك ، فإن الكمية التي يتناولها الطفل يوميًا لا تقل.خلال فترات البكاء الشديد ، قد يعاني الطفل من الرياحفي بعض الأطفال ، تكون الأعراض خفيفة ، وقد يعاني الطفل فقط من فترات الأرق.