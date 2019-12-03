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مرأة

خضار شتوي يساعد فى علاج مشاكل الهضم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:30 ص
خضار شتوي يساعد فى
خضار شتوي يساعد فى علاج مشاكل الهضم
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اسماء محمد
يعاني عدد كبير من البشر من وجود مشاكل فى الجهاز الهضمي ، مثل الامساك والاسهال واضطرابات القولون والمغص وهم من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين جميع المراحل العمرية.

ويلعب الطعام دور كبير فى علاج مشاكل الجهاز الهضمي، خاصة تلك الأنواع التى تحتوى على ألياف طبيعية إذا تم تناولها بطريقة صحية صحيحة.

ووفقا لما ذكره موقع " boldsky" تعد الفاصوليا الخضراء من أفضل الأطعمة التى تساعد فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمي بفضل احتواءها على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

ولاتقف فوائد الفاصوليا الخضراء عند هذا الحد بل تساعد فى علاج قرح المعدة والقولون وتحمي منها وتحارب الكوليسترول الضار فى الجسم وتساعد فى الحفاظ على الوزن الصحي.

يحذر تناول الفاصوليا الخضراء على الاشخاص المصابين بنقص الأملاح المعدنية فى الجسم إلا بعد استشارة الطبيب المختص.
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