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مرأة

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. احذر عادات خاطئة خلال المذاكرة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:32 ص
الوضعية السليمة للمزاكرة
الوضعية السليمة للمزاكرة
آية التيجي
مع بدء العام الدراسي الجديد، نجد أن العديد من الأطفال يجلسون بوضعيات خاطئة خلال المذاكرة، مما يتسبب لهم في آلام بالظهر، والشكوى الدائمة من آلام بالرقبة، وفقرات الظهر.

وحذر موقع "ويب ميد" الطبي، من خطورة عدم اتباع الأطفال وضعيات صحية خلال المذاكرة، وذلك لأنها يمكن أن تسبب على المدى البعيد في مشاكل في فقرات الظهر، والعمود الفقري.

ومن أخطر الوضعيات التي يمكن أن يتبعها الأطفال خلال وقت المذاكرة، هي النوم على بطونهم والاستناد على اليدين، وبالأخص منطقة الكوع، وذلك خلال وقت المزاكرة، أو حتى خلال مشاهدة التلفاز، أو اللعب بالموبايل، وهي تعتبر من أخطر الوضعيات.

ويمكن أن تتسبب هذه الوضعية في تدمير منطقة الأكتاف، والرقبة، ويمكن أن تتسبب على المدى البعيد فى معاناة من الآلام المزمنة بالرقبة والصداع، وآلام الظهر.

وقد تتسبب هذه الوضعية، أو الوضعيات الخاطئة الأخرى خلال المذاكرة في إصابة الأطفال بوهن العضلات، وتمزقها، بالإضافة إلى الشكوى من وجع البطن، والمعدة، وقد يتم تشخيص الأمر فيما بعد بشكل مختلف، لعدم معرفة جميع الأمهات بالوضعيات الصحيحة للجلوس خلال المذاكرة.

ومن أكبر الوضعيات الصحية لجسم الأطفال، هي الجلوس على كرسي مبطن من الخلف، على أن يكون الظهر بزاوية ٩٠ درجة، مما يساعد على فرد الظهر بشكل سليم، والجلوس على طاولة أعلى من مستوى الكرسي، وفي مستوى منطقة البطن بالتحديد، لكي لا تتسبب في ثني الظهر خلال الكتابة أو القراءة.

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