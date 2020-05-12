بالكمامة والجوانتي.. تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة "ورقيا" في المدارس اليوم

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أنه

وقال نائب وزير التربية والتعليم ، أنه تم التنبيه على جميع لجان النظام والمراقبة بضرورة وضع تعليمات وآليات لتسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها .





وأوضح حجازي أنه من بين هذه التعليمات : تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات ، وأن يكون التسليم فى فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.





وفى ذات السياق أضاف حجازي، أنه على جميع المدارس ضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2020 والذى ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.





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