بالكمامة والجوانتي.. تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة "ورقيا" في المدارس اليوم

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أنه سيتم تسليم البطاقات الورقية الخاصة بأرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للمدارس اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020.
وقال نائب وزير التربية والتعليم ، أنه تم التنبيه على جميع لجان النظام والمراقبة بضرورة وضع تعليمات وآليات لتسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها .
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وأوضح حجازي أنه من بين هذه التعليمات : تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات ، وأن يكون التسليم فى فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.
وفى ذات السياق أضاف حجازي، أنه على جميع المدارس ضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2020 والذى ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.
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و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، ستكون مواعيد الامتحانات كالتالي:
الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية
الثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاء
الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى
الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا
الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة
الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ
الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا
الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية
الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع
الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية