تفاصيل إلغاء امتحانات نهاية العام بشهادة النيل الاعدادية الدولية للعام الدراسي 2019/2020

أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية ، التفاصيل الخاصة بتقييم طلاب مدارس النيل المصرية التابعة لها (اكتوبر – العبور – بورسعيد – المنيا – قنا)في الصفوف الدراسية المختلفة مع اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل عدالة التقييم .





حيث أوضحت وحدة شهادة النيل الدولية ، أنه قد تقرر بالنسبة لطلاب الصف التاسع: إلغاء امتحانات نهاية العام بشهادة النيل الاعدادية الدولية للعام الدراسي 2019/2020





-تقوم وحدة شهادة النيل الدولية بالتنسيق الكامل مع هيئة كامبيردج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية لتقوم بتقييم طلاب الصف التاسع من خلال :





-إعداد المعلمين للتقدير المتوقع لكل طالب في كل مادة دراسية مشفوعا بالدلائل ومراجع من السادة رؤساء الاقسام ومنها على سبيل المثال لا الحصر نتائج اختبارات الفترات ، الاعمال المقدمة من الطلاب خلال السنة الدراسية ، وغيرها ، ويقوم المعلمين برفع كافة الادلة التي تم وضع التقدير بناءا عليها إلى وحدة شهادة النيل المصرية.





-تقوم وحدة شهادة النيل الدولية بعمليات التدقيق والمراجعة والفحص لكافة الادلة التي تم على اساسها وضع التقدير لكل طالب في كل مادة دراسية وذلك من خلال لجان فنية متخصصة لضمان عدالة التقييم ، ثم إرسالها إلى هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية.





-تقوم هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية بإتخاذ كافة اجراءاتها وفقا لنظمها لتدقيق ومراجعة الادلة واجراء المعادلات الاحصائية اللازمة لوضع التقدير النهائي لكل طالب في كل مادة.





-تصدر هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية شهادة النيل الاعدادية الدولية





-يحق لأي طالب التظلم من النتيجة أو التقديرات الصادرة بالشهادة في أي مادة من المواد الدراسية وذلك وفقا للاجراءات التي يتم الاعلان عنها في حينها.





-في حالة رسوب أي طالب في أي مادة دراسية ، تقوم وحدة شهادة النيل الدولية بتقديم دعم اكاديمي للطالب في تلك المادة مع تحديد ادوات للتقييم مرة ثانية.





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