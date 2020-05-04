AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تفاصيل إلغاء امتحانات نهاية العام بشهادة النيل الاعدادية الدولية للعام الدراسي 2019/2020

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:05 ص
مدارس النيل
مدارس النيل
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية ، التفاصيل الخاصة بتقييم طلاب مدارس النيل المصرية التابعة لها (اكتوبر – العبور – بورسعيد – المنيا – قنا)في الصفوف الدراسية المختلفة مع اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل عدالة التقييم .

حيث أوضحت وحدة شهادة النيل الدولية ، أنه قد تقرر بالنسبة لطلاب الصف التاسع: إلغاء امتحانات نهاية العام بشهادة النيل الاعدادية الدولية للعام الدراسي 2019/2020 

-تقوم وحدة شهادة النيل الدولية بالتنسيق الكامل مع هيئة كامبيردج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية لتقوم بتقييم طلاب الصف التاسع من خلال :

-إعداد المعلمين للتقدير المتوقع لكل طالب في كل مادة دراسية مشفوعا بالدلائل ومراجع من السادة رؤساء الاقسام ومنها على سبيل المثال لا الحصر نتائج اختبارات الفترات ، الاعمال المقدمة من الطلاب خلال السنة الدراسية ، وغيرها ، ويقوم المعلمين برفع كافة الادلة التي تم وضع التقدير بناءا عليها إلى وحدة شهادة النيل المصرية.

-تقوم وحدة شهادة النيل الدولية بعمليات التدقيق والمراجعة والفحص لكافة الادلة التي تم على اساسها وضع التقدير لكل طالب في كل مادة دراسية وذلك من خلال لجان فنية متخصصة لضمان عدالة التقييم ، ثم إرسالها إلى هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية.

-تقوم هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية بإتخاذ كافة اجراءاتها وفقا لنظمها لتدقيق ومراجعة الادلة واجراء المعادلات الاحصائية اللازمة لوضع التقدير النهائي لكل طالب في كل مادة.

-تصدر هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية شهادة النيل الاعدادية الدولية

-يحق لأي طالب التظلم من النتيجة أو التقديرات الصادرة بالشهادة في أي مادة من المواد الدراسية وذلك وفقا للاجراءات التي يتم الاعلان عنها في حينها.

-في حالة رسوب أي طالب في أي مادة دراسية ، تقوم وحدة شهادة النيل الدولية بتقديم دعم اكاديمي للطالب في تلك المادة مع تحديد ادوات للتقييم مرة ثانية.

وستقوم الوحدة بموافاة اولياء امور طلاب شهادة النيل الثانوية الدولية بمستوياتها بالقرار النهائي خلال اسبوع ، حيث أن ادارات الوحدة ومستشاريها في حالة انعقاد دائم لدراسة ما يكفل عدالة التقييم لجميع الطلاب ويحافظ على تميز وتفرد شهادة النيل الثانوية الدولية.
تفاصيل إلغاء امتحانات نهاية العام بشهادة النيل الاعدادية الدولية للعام الدراسي 2019/2020
تفاصيل إلغاء امتحانات نهاية العام بشهادة النيل الاعدادية الدولية للعام الدراسي 2019/2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما مصير طالب لم يقدم مشروعه البحثي حتى منتصف مايو.. التعليم ترد

التعليم تنفي إلغاء أي وحدات من مناهج الترم الثاني .. وتؤكد : امتحانات الاعدادية في موعدها .. وقرار جديد بشأن المواد الغير مضافة للمجموع

تفاصيل المشروع البحثى للتقييم لصفوف النقل بالمعاهد الأزهرية

لطلاب الأزهر .. أمور يجب توافرها في بحث التقييم بدلا عن الامتحانات

قرارات الأزهر اليوم.. امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في مواعيدها.. بحث لتقييم صفوف النقل.. امتحان 1000 طالب بالخارج إلكترونيا بالتعاون مع السفارات الخارجية

مدارس النيل المصرية: ملتزمون بما ستقره الدولة بشأن الامتحانات

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: كورونا سيصبح تحت السيطرة قريبا

الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان.. برلمانيون: في شهر يونيو العالم أجمع سيتعايش مع كورونا.. وتناقص أعداد المصابين الطريقة الوحيدة لمعرفة رحيل الفيروس

بـ عباءة رمضان.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

بعد تحولها جنسيا.. شاهد ابنة هشام سليم في الطفولة

شاهد.. هشام سليم ينفعل ويرفض إجابة سؤال «شيخ الحارة».. أسعى لتحويل ابنتي الي ذكر.. وهذه حقيقة علاقتي بمرتضى منصور

التحول الجنسي للمشاهير.. ابنة هشام سليم الأحدث ومس انشراح الأشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. منزل مهجور في السعودية يتحول إلى لوحة فنية.. صور

شاهد التصميم التخيلي لـ لاند روفر 2022.. صور

غريزة الأم.. شاهد قطة تحمل صغيرتها إلى المستشفى ليعالجها الأطباء| صور