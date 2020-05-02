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تعليم

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

السبت 02/مايو/2020 - 09:19 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددا من النصائح الهامة لطلاب المدارس الذين سيسلمون المشروعات البحثية بشكل ورقي.

وقال وزير التربية والتعليم إنه بعد تجهيز المشروع ورقيًا، على الطالب أن يضعه في ظرف مغلق ، ثم يتم كتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين (وليس اسامي الطلاب المشاركين ) في المشروع على الظرف.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أنه إذا كان الطالب ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل او الدمج ، لابد أن يوضح ذلك على الظرف. 

وأكد شوقي أنه بعد ذلك على الطالب أن يقوم بتسليم هذا الظرف إلى المدرسة خلال الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠ ، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت اسبوعا كاملا للتسليم بحيث لا يتزاحم الطلاب واولياء الامور على المدارس للحفاظ على صحة الجميع في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

ونصح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جميع الطلاب او اولياء الامور الذين سيسلمون المشروعات البحثية بطريقة ورقية في المدارس ، أن يحرصوا على ارتداء الكمامات و القفازات قبل الدخول للمدرسة مع المحافظة على التباعد الاجتماعي اثناء عملية التسليم وترك المدرسة فورا بعد اتمام هذه المهمة.
وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي
وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي
وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي
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