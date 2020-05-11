طلاب الثانوية العامة يدشنون هاشتاج حياتنا مهمة زي طلاب النيل .. ويؤكدون : إلغوا لنا الامتحانات زيهم .. و وزير التعليم: النظام المطبق في مدارس النيل مختلف .. ولن نتراجع عما أعلنَّاه بهذا الشأن

* وزير التعليم :
- امتحانات الثانوية العامة 2020 ستبدأ 7 يونيو وسط اجراءات احترازية جادة
- في حالة اصابة اي طالب ثانوية عامة بكورونا سيكون من حقه دخول الدور الثاني بالدرجة كاملة
دشن عدد من طلاب الثانوية العامة المصرية ، هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، تحت اسم #حياتنا_مهمة_زي_طلاب_النيل
حيث عبر طلاب الثانوية العامة خلال هذا الهاشتاج الذي بدء في الانتشار على فيس بوك أيضا ، عن استيائهم الشديد بعد علمهم بقرار إلغاء امتحانات الثانوية لطلاب شهادة النيل الثانوية الدولية بسبب فيروس كورونا واستبدالها بأساليب تقييم مختلفة غير الامتحان.
وأكد طلاب الثانوية العامة المصرية أنهم يطالبون وزارة التربية والتعليم بتطبيق نفس القرار عليهم ، مشيرين إلى أنهم متخوفون من النزول إلى لجان الامتحانات وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة مع ارتفاع عدد الاصابات في مصر بشكل ملحوظ يوميا.
وأوضح طلاب الثانوية العامة ، أن فكرة نزولهم إلى لجان الامتحان قد تعرضهم للاصابة بفيروس كورونا ، ويجعل المرض ينتشر بين اسر الطلاب سريعا مما قد يتسبب في كارثة على حد قولهم.
ومن جانبه .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن مدارس النيل المصرية تتبع صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ، مشيرًا إلى أنها مدارس دولية لا يطبق فيها نظام الثانوية العامة المصري
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، سوف تبدأ في موعدها وفقا للجدول المعلن ، نافيا بذلك الاستجابة للأصوات المنادية بتأجيلها أو إلغائها بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.
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وقال وزير التربية والتعليم إنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، ستكون مواعيد الامتحانات كالتالي:
الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية
الثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاء
الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى
الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا
الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة
الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ
الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا
الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية
الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع
الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية
وقال وزير التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن يبلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام 660 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.
وأعلن وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها قد وضعت خطة محكمة لعقد امتحانات الثانوية العامة لحماية جميع المشاركين فيها من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن عدد الطلاب فى كل لجنة لن يتجاوز الـ14 طالبا على أقصى تقدير ، وأنه تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير التربية والتعليم أن كافة لجان امتحانات الثانوية العامة ، ستكون فى مقرات تابعة للتربية والتعليم ، و لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات أو هيئات أو جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المُتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المُستجد، قال الدكتور طارق شوقى، أنه سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة لافتا إلى أن تكلفة البوابة الواحدة تصل لـ 30 ألف حنيه ، وأنه سيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما أنه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أغطية للأحذية قبل دخول اللجان.
وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن لجان امتحانات الثانوية العامة ستكون مجهزة بغرف عزل ، وسيارات إسعاف ، للتعامل مع أى حالات اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور طارق شوقي إن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة من تطهير وتعقيم للجان تقدر بنحو٩٥٠ مليون جنيه لمدة ٢٠ يوما.
وأضاف شوقى أن هناك من طالب مطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة وهذا سيكون له عواقب وخيمة، أما الحديث عن استبدال الامتحانات باختبارات قدرات فهذا كلام هزلى وكلام فاضى".
وأضاف : إحنا هنوفر للطلاب تأمين مش موجود فى البيت، المهم ميحضرش الأهالى مع الطلاب ويتكدسوا أمام اللجان".
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أنه لا يمكن إجراء أي أبحاث لطلاب الثانوية العامة وأن الأمر يتطلب امتحانات حقيقية، مضيفا: "لابد أن يمتحن الطالب باختيارات في لجان للحصول على شهادة إتمام العام الدراسي وكذلك شهادات الدبلومات الفنية".
وقد رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على طلاب الثانوية العامة الذين يطلقون يوميا هاشتاج جديد للمطالبة بإلغاء امتحانات الثانوية العامة و استبدالها بـ امتحانات قدرات للالتحاق بالجامعات تحت شعار "خايفين على صحتنا من كورونا".
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حيث قال وزير التربية والتعليم في رسالة صوتية له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ان دفعة طلاب الثانوية العامة الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2019/2020 مطبق عليهم نظام الثانوية العامة القديم التقليدي ، وتعتمد نتيجة الطلاب فيه فقط على امتحان أوحد و موحد على مستوى الجمهورية و هو ما يطلق عليه امتحان الثانوية العامة ، وذلك كما ينص قانون الثانوية العامة الحالي.
وأضاف وزير التربية والتعليم ، لا يوجد أي أسلوب يمكن تقييم طلاب الثانوية العامة في الوضع الحالي غير امتحانات الثانوية العامة وهي الالية الوحيدة حاليا التي يتم بناء على نتيجتها تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة.
وعن المطالبة بإستبدال امتحانات الثانوية العامة بإمتحان قدرات للقبول في الجامعات ، أوضح وزير التربية والتعليم ، أنه لا يوجد حاليا في مصر شئ اسمه امتحانات قدرات للالتحاق بالكليات ، الا في عدد قليل جدا من الكليات مثل كلية الفنون التطبيقية او الكليات العسكرية ، مشيرًا إلى أن هذه الكليات يتم القبول فيها ليس بإمتحان القدرات فقط ولكن بامتحان القدرات مضافا الى نتيجة الطالب في امتحانات الثانوية العامة.
وقال وزير التربية والتعليم ، إن المقصود بـ امتحانات القدرات لمن لا يعلم ، هو امتحان لقياس مهارات معينة مطلوبة في الكلية التي يسعى الطالب للالتحاق بها ، ويضع هذا الامتحان وزارة التعليم العالي وليست التربية والتعليم ، وبالتالي فمطالب الطلاب ليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم اصلا ولكنها تخص وزارة التعليم العالي.
ولفت وزير التربية والتعليم ، إلى أنه لكي يتم تطبيق نظام القدرات للإلتحاق بالكليات الموجودة في مختلف الجامعات ، فهذا الامر يحتاج إلى وقت و مجهود ، ولابد وضع خطة تحدد ما اذا كان امتحانات القدرات على مستوى كل جامعة ام على مستوى قومي ام على مستوى التخصص ، وخطة لوضع اسئلة لامتحانات القبول في مختلف الكليات ، واستحالة يتم عمل هذه الامتحانات في وقت قصير.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الامر يحتاج لتغيير القانون ، فقانون الثانوية العامة الحالي ليس فيه شيء اسمه استبدال الامتحانات بالقدرات ، وتغيير هذا القانون يحتاج لموافقة البرلمان ، كما ان القبول بالجامعة يحتاج لتغيير القانون.
وقال وزير التربية والتعليم : إذا عملنا المطلوب سنكون ساوينا بين الطالب الذي لم يفعل شيئا و الطالب الذي اجتهد في دراسته للوصول لحلمه.
وأكد وزير التربية والتعليم قائلا : احنا ماشيين بالقانون مش بالهاشتاج والجروبات والاستغاثات ، الحل الوحيد عندنا هو عقد امتحانات الثانوية العامة.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن فكرة استبدال امتحانات الثانوية العامة بـ إمتحانات قدرات للإلتحاق بالجامعات ، لم و لن تكون مطروحة على طاولة نقاشات وزارة التربية والتعليم المصرية هذا العام.
وقال وزير التربية والتعليم ، مفيش حاجة اسمها قدرات في الجامعات حاليا ، وليس أمامنا بديل في الوزارة عن عقد هذه امتحانات الثانوية العامة
وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في موعدها 7 يونيو 2020
وعبر وزير التربية والتعليم ، عن استيائه ممن يعملون حاليا على تحريض الطلاب على المطالبة بإلغاء امتحانات الثانوية العامة و استبدالها بامتحانات قدرات ، حيث قال : جزء كبير جدا ممن يتصدرون هذه المشاهد التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة لهم اصلا بالثانوية العامة ، ولكنهم فقط يجدون شهرة كبيرة و شخصية يصنعونها من لا شئ بالركوب على قضية تهم أكبر عدد من الناس دون أن تعنيهم في شئ.
وقال وزير التربية والتعليم موجها رسالة لطلاب الثانوية العامة : أرجوكم لا تلتفتوا إلى هذا العبث ، الامتحان يوم 7 يونيو ، و نتمنى الا يجد في الأمر جديد وتسير الامتحانات على خير ، ونؤكد ان الشائعات لا تنتهي
ومن جانبه .. أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة ستراعي صحة و مصلحة طلاب الثانوية العامة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.
حيث قال نائب وزير التربية و التعليم ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على أن أي طالب ثانوية عامة تظهر عليه أعراض فيروس كورونا سواء قبل الامتحانات او اثناءها ، سيكون من حقه دخول الامتحان في الدور الثانى بالدرجة الفعلية الكاملة للمادة.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، موافقة وزير التربية والتعليم على اتخاذ هذا الإجراء التسهيلي على الطلاب المصابين بكورونا ، مشروط بأن يحضر الطالب ما يثبت إصابته بالفيروس أو ضرورة وجوده في حجر صحي احترازي ، على أن يكون هذا الإثبات عبارة عن مستندا رسميا صادرا عن جهة طبية حكومية تابعة لوزارة الصحة و السكان .
وأشار نائب وزير التربية والتعليم ، أن هذا الإجراء سيضمن للطالب المصاب عدم ضياع الامتحان عليه ، كما سيحمي باقي زملاءه في اللجنة ، حيث ان نزول الطالب المصاب إلى لجنة فيها زملاء اصحاء قد يؤدي إلى اذى كبير ، ولذا فلابد أن يتم عزله فورا مع ضمان حقوقه التعليمية.
وأخيرًا .. قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم في نهاية تصريحاته لصدى البلد : إن صحة وسلامة ابنئانا في اهم أولويتنا
وكانت قد قررت وحدة شهادة النيل الدولية المسئول عن إدارة مدارس النيل المصرية التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إلغاء امتحانات آخر العام بكل مواد المرحلة الثانوية الخاصة بطلاب شهادة النيل الثانوية الدولية.
وأوضحت وحدة شهادة النيل الدولية أنها تقوم بالتنسيق الكامل مع هيئة كامبيردج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبيردج للقيام يتقييم طلاب المرحلة الثانوية في كافة المواد الدراسية من خلال:
- إعداد المعلمين للتقدير المتوقع لكل طالب في كل مرحلة دراسية مشفوعا بالدلائل ومراجع من لجنة فنية متخصصة لكل مادة دراسية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، نتيجة الاختبارات القصيرة، وأعمال التقييم المختلفة والمشروعات والأعمال المقدمة من الطلاب خلال السنة الدراسية وغيرها، ويقوم السادة المعلمين برفع كافة الأدلة التي تم وضع التقدير بناء عليها.
- تقوم وحدة شهادة النيل الدولية بالتدقيق ومراجعة وفحص كافة الأدلة التي تم على أساسها وضع التقديرات لكل طالب في كل مادة دراسية وإرسالها إلى هيئة كامبيردج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية.
- تقوم هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية وطبقا لنظمها باتخاذ كافة الإجراءات للتدقيق ومراجعة الأدلة وإجراء المعادلات الإحصائية اللازمة لوضع التقدير النهائي لكل طالب في كل مادة.
- تصدر هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية شهادة النيل الثانوية الدولية في الموعد المحدد لها في شهر أغسطس القادم.
- يحق للطلاب التظلم من النتيجة أو التقديرات الصادرة بالشهادة في أي مادة من المواد الدراسية وفقا للإجراءات التي يتم الإعلان عنها في حينها.
وأوضحت وحدة شهادة النيل الدولية أنها ستقوم بموافاة أولياء الأمور والطلاب بأي مستجدات فيما يخص تقييم الطلاب (آلياته ومتطلباته) على البريد الإلكتروني الخاص بهم، والتي تقوم مدارس النيل المصرية بمخاطبتهم عليه، متمنية للطلاب كل التوفيق.
وأشارت وحدة شهادة النيل الدولية، إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد اجتماعات ومشاورات على مدار الساعة، مؤكدةً أنه تم التواصل مع هيئة كامبريدج الدولية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد لاتخاذ كافة التدابير الممكنة مع الوضع في الاعتبار المستجدات على الوضع الراهن على المستويين المحلي والدولي للتوصل لأفضل أسلوب لتقييم الطلاب في هذه المرحلة مع الحرص الكامل على صحتهم وصحة أسرهم وكذلك صحة كافة العاملين بالوحدة وبمدارس النيل المصرية التابعة لها دون المساس بحسن سير العملية التعليمية بكافة المواد الدراسية وتقييم الطلاب.