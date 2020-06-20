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قبل امتحانات الثانوية بساعات.. استشاري يوجه نصائح للطلاب والأسر والمراقبين

السبت 20/يونيو/2020 - 10:09 م
استشاري يوجه نصائح
استشاري يوجه نصائح للطلاب والأسر والمراقبين
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حياة عبد العزيز
أكد  الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، أهمية أبعاد طلاب الثانوية العامة عن الضغوطات النفسية السادة في هذه الفترة نظرًا لتفشي فيروس كورونا في البلاد، مع انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة غدًا.

وتابع لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الشائعات على السوشيال ميديا تعمل على التأثير بالسلب على الطلاب لذلك يجب إغلاق كل وسائل الطاقة السلبية والبعد عنها تمامًا.

وأضاف أن هناك الكثير من الطلاب وأسرهم طالبوا بتأجيل الامتحانات ولكن  ذلك كان سيتسبب  فيىضغط نفسي كبير على الطالب، ويعرض بعضهم للإحباط والاكتئاب.


ونصح الطلاب بالبعد عن الضغوطات النفسية وعن أخبار الوباء العالمي فيروس كورونا، ولا يركز إلا على مذاكرة المواد الدراسية حتى يجتاز الامتحانات بأمان.

وأكد أن للأسرة دورا مهما وضروريا في هذه الفترة للتخفيف عن الطالب، والحديث معه عن كل الإيجابيات فقط، وعدم إظهار القلق المبالغ فيه أمام الابن أو الأبنة، فهم مصدر الأمان والطمأنينة.

وطالب بالبُعد عن الإسقاط على الطالب من ناحية المذاكرة، وعدم التهكم عليه والسخرية والتقصير، ففي هذه الفترة يحتاج الطالب إلى الدعم والاحتواء فقط، ودعمه من جميع الجوانب حتى وإن كان الابن مقصرا في المذاكرة.

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ونصح مراقبي لجان الثانوية العامة باستقبال الطلاب في ود ورحمة وهادئ، لإزالة حالة القلق والخوف من داخل الطالب، وعدم زرع الخوف في اللجنة في إطار نطاق الامتحانات، حتى يطمأن أثناء الإجابة على الاختبار.

كما طالب بتفعيل دور الدعم النفسي في كل المدارس أثناء الامتحان، لإمتصاص التوتر ودفع الأمان النفسي بداخله، فمن الوارد أن يشعر الطالب ببعض الخوف الشديد سواء من فيروس كورونا أو من الامتحان نفسه.

دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية
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