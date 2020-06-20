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مرأة

لو استمر بعد كورونا.. 7 مميزات للعمل من المنزل

السبت 20/يونيو/2020 - 03:42 م
اسماء محمد
لجأت العديد من الشركات والمؤسسات إلى تقنين تواجد عدد العاملين داخل المقر وجعل العمل من المنزل أساسيا لغالبية الموظفين مع استغلال التكنولوجيا والأجهزة الحديثة فى هذا الأمر.


وقالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ النفسي بجامعة عين شمس، إن فكرة السماح للموظفين بـ العمل من المنزل في ظل توافر وسائل التواصل الحديثة والإنترنت كانت ستحدث عاجلا أم آجلا نتيجة التطور التكنولوجي ولكن جائحة كورونا هى التى عجلت بهذا الأمر.

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وأضافت "فايد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك بعض الخطوات التى اتخذت قبل أزمة كورونا تدل على أننا كنا سنصل لنفس النقطة أبرزها مشاريع الحكومة الرقمية.


مميزات العمل من المنزل
وأوضحت أن العمل من المنزل له العديد من المميزات، أبرزها:
- الخلاص من معاناة زحام فى المرور المبالغ فيه.
- الحفاظ على البيئة وصحتنا من تلوث الرصاص وأبخرة السيارات.
- اختصار كبير للوقت المهدر فى الذهاب والإياب ويمكن أن يستغل فى أشياء مفيدة.
- توفير الوقود مما ينعكس بشكل أفضل على اقتصاد الدولة.
- العمل من المنزل أكثر راحة وبالتالى ينعكس على الكفاءة فى الإنتاج. 
- حول العمل من مجرد حضور وانصراف لإنتاج حقيقي.
- التواجد فى مكان العمل يجعل حدوث الخلافات وصراعات التنافس أكبر بين الزملاء مما يهدر الكثير من الوقت والجهد والطاقة.
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