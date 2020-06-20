لو استمر بعد كورونا.. 7 مميزات للعمل من المنزل

ماذا بعد لجوء مصر إلى مجلس الأمن في أزمة سد النهضة.. اجتماع مرتقب لدراسة الشكوى والقاهرة في حاجة لـ 9 أصوات ضد إثيوبيا.. والفيتو يهدد القرار