الفيروسات التاجية هي مجموعة متنوعة من الفيروسات التي يمكن أن تصيب البشر والحيوانات.

تتسبب أنواع عديدة من الفيروسات التاجية في حدوث أمراض خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي لدى البشر يمكن أن يتسبب آخرون، مثل السارس- CoV و MERS-CoV ، في أمراض تنفسية أكثر حدة.

وفقا لما نشره موقع هيلث، أنه في أواخر عام 2019 ، ظهر فيروس تاجي جديد يسمى SARS-CoV-2 في الصين. وانتشر هذا الفيروس منذ ذلك الحين إلى العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم. تتسبب عدوى SARS-CoV-2 في حدوث أمراض تنفسية تسمى COVID-19 .

يمكن أن يكون لـ COVID-19 مضاعفات خطيرة محتملة ، مثل صعوبة التنفس والالتهاب الرئوي. ولهذا السبب ، من المهم أن تكون قادرًا على التعرف على علامات وأعراض COVID-19 وكيف تختلف عن الحالات الأخرى.





ما هي أعراض COVID-19؟



وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن فترة الحضانة المتوسطة لـ SARS-CoV-2 هي 4 إلى 5 أياممصدر موثوق. ومع ذلك ، يمكن أن تتراوح في أي مكان من 2 إلى 14 يومًا.

لن يشعر كل شخص مصاب بعدوى SARS-CoV-2 بتوعك. من الممكن الإصابة بالفيروس وعدم ظهور أعراض. عندما تظهر الأعراض ، تكون عادةً خفيفة وتتطور ببطء.

الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

حمى

سعال

إعياء

ضيق في التنفس

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بـ COVID-19 أحيانًا من أعراض إضافية ، مثل:

سيلان أو انسداد الأنف

إلتهاب الحلق

صداع الراس

آلام العضلات وآلامها

إسهال

قشعريرة

اهتزاز متكرر ليتماشى مع قشعريرة

فقدان الذوق أو الرائحة

تشير بعض الملاحظات إلى أن أعراض الجهاز التنفسي قد تتفاقم في الأسبوع الثاني من المرض. يبدو أن هذا يحدث بعد ذلك8 أياممصدر موثوق.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، حول 1 من كل 5 أشخاصمصدر موثوقمع COVID-19 يصاب بمرض خطير. يمكن أن يصاب هؤلاء الأفراد بالالتهاب الرئوي الحاد أو الفشل التنفسي . قد تتطلب الأكسجين أو التهوية الميكانيكية .

