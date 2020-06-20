AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احترس من علامات وأعراض فيروس كورونا الجديد وCOVID-19

السبت 20/يونيو/2020 - 02:42 ص
أعراض فيروس كورونا
أعراض فيروس كورونا المستجد
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

الفيروسات التاجية هي مجموعة متنوعة من الفيروسات التي يمكن أن تصيب البشر والحيوانات.

تتسبب أنواع عديدة من الفيروسات التاجية في حدوث أمراض خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي لدى البشر يمكن أن يتسبب آخرون، مثل السارس- CoV و MERS-CoV ، في أمراض تنفسية أكثر حدة.

وفقا لما نشره موقع هيلث، أنه في أواخر عام 2019 ، ظهر فيروس تاجي جديد يسمى SARS-CoV-2 في الصين. وانتشر هذا الفيروس منذ ذلك الحين إلى العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم. تتسبب عدوى SARS-CoV-2 في حدوث أمراض تنفسية تسمى COVID-19 .

يمكن أن يكون لـ COVID-19 مضاعفات خطيرة محتملة ، مثل صعوبة التنفس والالتهاب الرئوي. ولهذا السبب ، من المهم أن تكون قادرًا على التعرف على علامات وأعراض COVID-19 وكيف تختلف عن الحالات الأخرى.

ما هي أعراض COVID-19؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن فترة الحضانة المتوسطة لـ SARS-CoV-2 هي 4 إلى 5 أياممصدر موثوق. ومع ذلك ، يمكن أن تتراوح في أي مكان من 2 إلى 14 يومًا.

لن يشعر كل شخص مصاب بعدوى SARS-CoV-2 بتوعك. من الممكن الإصابة بالفيروس وعدم ظهور أعراض. عندما تظهر الأعراض ، تكون عادةً خفيفة وتتطور ببطء.

الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

حمى
سعال
إعياء
ضيق في التنفس
قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بـ COVID-19 أحيانًا من أعراض إضافية ، مثل:

سيلان أو انسداد الأنف
إلتهاب الحلق
صداع الراس
آلام العضلات وآلامها
إسهال
قشعريرة
اهتزاز متكرر ليتماشى مع قشعريرة
فقدان الذوق أو الرائحة
تشير بعض الملاحظات إلى أن أعراض الجهاز التنفسي قد تتفاقم في الأسبوع الثاني من المرض. يبدو أن هذا يحدث بعد ذلك8 أياممصدر موثوق.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، حول 1 من كل 5 أشخاصمصدر موثوقمع COVID-19 يصاب بمرض خطير. يمكن أن يصاب هؤلاء الأفراد بالالتهاب الرئوي الحاد أو الفشل التنفسي . قد تتطلب الأكسجين أو التهوية الميكانيكية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مش كورونا .. فيروس يُصيب الجهاز التنفسي للكبار والصغار

دراسات اليوم: مرضى فيروس كورونا يتعرضون لأمراض نفسية فور خروجهم من العناية المشددة.. واحذروا من تمرين التنفس.. وعلاج البلازما يساهم في شفائكم

ارتباك مفاجئ وآلام فى العضلات.. 13 عرضا تصيب ضحايا فيروس كورونا

بعد كثرة الوفيات من كورونا.. لو ظهرت عليك هذه الأعراض يجب الذهاب للمستشفى

نشرة المرأة والصحة| القلب والكلى أكثر الأعضاء تضررا من كورونا....زينة تتألق على إنستجرام..طرق طبيعية للتخلص من الالتهاب الرئوي

حقيقة تسبب «البنجول» في نقل عدوى كورونا إلى البشر

ترشيحاتنا

شيء مؤسف.. سامح شكري عن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي

قمر اللبنانية تشعل السوشيال ميديا بـ فستان أسود مفتوح.. شاهد

داخل الحمام.. امرأة تلد فجأة دون حمل سابق

انتقد حسن شحاتة في عيد ميلاده.. مرتضى منصور: المعلم يرفض الظهور في قناة نادي الزمالك بسبب نجله.. فيديو

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. كواليس سقوط زينة من فوق السلم

الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 79 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اطبع وجهك على الكمامة.. شاهد رجل يصنع أقنعة بوجوه أصحابها.. صور

العالم يحسده.. صور لقط يتناول العشاء أمام الأهرامات تثير الضجة

بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات