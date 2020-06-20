من غير حيرة.. خطوات يجب اتباعها عند الشك بالإصابة بالكورونا

انتشر فى الآونة الأخيرة ارتفاع نسبة الاصابة بالفيروس التاجي، فإذا، كنت تعتقد أن لديك أعراض COVID-19 ، فإليك ما يجب فعله.

كشف موقع هيلث عن خطوات عليك اتباعها اذا شككت انك مصاب بكورونا.

راقب أعراضك. ليس كل من لديه COVID-19 يتطلب دخول المستشفى. ومع ذلك ، يعد تتبع الأعراض أمرًا مهمًا لأنها قد تتفاقم في الأسبوع الثاني من المرض.

اتصل بطبيبك. حتى إذا كانت أعراضك خفيفة ، فلا يزال من الجيد الاتصال بطبيبك لإعلامه بأعراضك وأي مخاطر محتملة للتعرض.

الحصول على اختبار. يمكن لطبيبك العمل مع السلطات الصحية المحلية ومركز السيطرة على الأمراض لتقييم أعراضك وخطر التعرض لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى اختبار COVID-19.

ابق معزولًا.

خطط لعزل نفسك في المنزل حتى تزول العدوى.

حاول الابتعاد عن الآخرين في منزلك.

استخدم غرفة نوم منفصلة وحمامًا إن أمكن.

اطلب الرعاية.

إذا ساءت الأعراض ، فاطلب الرعاية الطبية الفورية.

تأكد من الاتصال مسبقًا قبل وصولك إلى العيادة أو المستشفى.

قم بارتداء قناع الوجه ، إذا كان متاحًا.

ما هي عوامل الخطر؟



أنت في خطر متزايد للإصابة بالسارس CoV-2 إذا كنت قد:

العيش أو السفر في منطقة ينتشر فيها COVID-19 أو يحدث انتقال للمجتمع

على اتصال وثيق مع شخص لديه عدوى مؤكدة

لا يزال الأطباء يحاولون فهم من هو الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بـ COVID-19 الحاد. حاليا ، يبدو أن عوامل الخطر للأمراض الشديدة هي:

كبار السن

وجود حالات صحية كامنة ، مثل:

داء السكري

ضغط دم مرتفع

أمراض مزمنة في القلب أو الرئة الشروط

