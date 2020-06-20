عين شمس الميداني: نستقبل حالات كورونا المحولة من المستشفيات الحكومية

أكد الدكتور أسامة أشرف مدير مستشفى عين شمس الميداني، أنه لن يتم إدخال أي مريض بـ فيروس كورونا ، بدون وجود تحويل من أحد المستشفيات الحكومية.





وتابع أشرف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى"،:" المستشفى يعد أحد مستشفيات العزل، ويستقبل مصابي فيروس كورونا من الحالات المتوسطة، المحولة من مستشفيات وزارة الصحة.





وأوضح أنه بالنسبة للفحص بالسيارات، فيقوم الشخص بالاتفاق عليه مسبقا، وتحديد موعد له، لإجراء المسحة، ويدفع ثمنها عبر خدمات الدفع الإلكتروني، وتصله نتيجة المسحة بعد مرور 6 ساعات.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى اليوم.



