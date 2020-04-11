بـ 6 طرق فاعلة.. تجنب مشاكل العين عند العمل من المنزل

رائد البصريات وهو متخصص في تأثير الضوء الأزرق على صحة العين، إن المقصود بالضوء الأزرق هو الضوء المنبعث من شاشات الهاتف والكمبيوتر، و

حدث للكثير هذه الأيام ممن يعملون من المنزل، إلا أن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتقليل تأثير ضوء الشاشات التي نتعرض لها أثناء العمل، ومنها:

ويجعل من الصعب الحصول على قسط كافٍ من النوم، وهو

وأضاف باتل، أن التعرض للضوء الأزرق يمكن أن يزيد من خطر التعرض

لتقليل الضغط على مقلة العيون، وفقا لما صرح به باتل لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

3- ارتفاع الشاشة:

أظهرت الأبحاث أنه من الأفضل أن تكون الشاشة أعلى من مستوى الرأس، وعدم وضعها في خط مستقيم، بالإضافة إلى أنها تجعل العين لا تفتح بشكل كبير.

4- الإضاءة:

5- وضع ملاحظة على جهاز الحاسوب الخاص بك بأن تغمض عينيك:

6- نوع الجهاز:



كلما نوع الجهاز الخاص بك سواء كان الهاتف أو الحاسوب حجيثا، كلما كان التحكم في إضاءة الشاشة أمرًا بسيطا، وكان مستوى السطوع للضوء الأزرق أقل من الأجهزة القديمة.

7- الابتعاد عن الأجهزة ليلا:



كلما تم الابتعاد عن الأجهزة والحواسيب في الليل كلما كان الضرر في حدوث إجهاد العين والأرق أقل، لذا يجب الابتعاد عن استخدام الهواتف والحواسيب في فترة المساء، و

حاول قراءة كتاب بدلا من ذلك.