بـ 6 طرق فاعلة.. تجنب مشاكل العين عند العمل من المنزل

قال الدكتور دروفين باتل، رائد البصريات وهو متخصص في تأثير الضوء الأزرق على صحة العين، إن المقصود بالضوء الأزرق هو الضوء المنبعث من شاشات الهاتف والكمبيوتر، ويمكن للتعرض المفرط للضوء الأزرق أن يصيبك بالأرق، ولا يجعلك تحصل على القسط الكافي من النوم، مما يكون له تأثير على صحة العين.
وأضاف باتل، أن التعرض للضوء الأزرق يمكن أن يزيد من خطر التعرض لتلف البصر ويجعل من الصعب الحصول على قسط كافٍ من النوم، وهو ما حدث للكثير هذه الأيام ممن يعملون من المنزل، إلا أن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتقليل تأثير ضوء الشاشات التي نتعرض لها أثناء العمل، ومنها:
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1- البعد طول الذراع عن الشاشة
يجب الابتعاد عن شاشة الحاسوب الخاص بك مسافة ذراع كامل، للحد من الإجهاد التي تتعرض له العينان مع التعرض للضوء الأزرق، لتقليل الضغط على مقلة العيون، وفقا لما صرح به باتل لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
يجب الابتعاد عن شاشة الحاسوب الخاص بك مسافة ذراع كامل، للحد من الإجهاد التي تتعرض له العينان مع التعرض للضوء الأزرق، لتقليل الضغط على مقلة العيون، وفقا لما صرح به باتل لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
2- الاستراحة كل 20 دقيقة:
يمكن لجعل العين تستريح كل 20 دقيقة من النظر إلى الضوء الأزرق أن يساعد على إعادة ضبط أنظمتها البصرية والعين من خلال النظر لفترات طويلة لشاشة الأجهزة.
يمكن لجعل العين تستريح كل 20 دقيقة من النظر إلى الضوء الأزرق أن يساعد على إعادة ضبط أنظمتها البصرية والعين من خلال النظر لفترات طويلة لشاشة الأجهزة.
3- ارتفاع الشاشة:
يجب أن يكون لارتفاع مستوى شاشة الجهاز الذي تعمل عليه تأثير كبير على إجهاد العين، حيث أظهرت الأبحاث أنه من الأفضل أن تكون الشاشة أعلى من مستوى الرأس، وعدم وضعها في خط مستقيم، بالإضافة إلى أنها تجعل العين لا تفتح بشكل كبير.
4- الإضاءة:
استخدام إضاءة معتدلة للغرفة، مناسبة لإضاءة الجهاز وعدم الاعتماد على الذات من النوافذ؛ حيث إن العمل في الظلام يمكن أن يتسبب في إجهاد العين.
5- وضع ملاحظة على جهاز الحاسوب الخاص بك بأن تغمض عينيك:
عادة ما تغلق العين حوالي 20 مرة في الدقيقة الواحدة، ولكن مع النظر إلى الضوء الأزرق المنبعث من الحواسيب يحدث خلل في أنظمتنا العصبية المركزية، لذلك لا نغلق أعيننا بنفس عدد المرات، ويمكن لهذه الملاحظة أن تذكرك بهذه العملية.
6- نوع الجهاز:
كلما نوع الجهاز الخاص بك سواء كان الهاتف أو الحاسوب حجيثا، كلما كان التحكم في إضاءة الشاشة أمرًا بسيطا، وكان مستوى السطوع للضوء الأزرق أقل من الأجهزة القديمة.
7- الابتعاد عن الأجهزة ليلا:
كلما تم الابتعاد عن الأجهزة والحواسيب في الليل كلما كان الضرر في حدوث إجهاد العين والأرق أقل، لذا يجب الابتعاد عن استخدام الهواتف والحواسيب في فترة المساء، وحاول قراءة كتاب بدلا من ذلك.
كلما نوع الجهاز الخاص بك سواء كان الهاتف أو الحاسوب حجيثا، كلما كان التحكم في إضاءة الشاشة أمرًا بسيطا، وكان مستوى السطوع للضوء الأزرق أقل من الأجهزة القديمة.
7- الابتعاد عن الأجهزة ليلا:
كلما تم الابتعاد عن الأجهزة والحواسيب في الليل كلما كان الضرر في حدوث إجهاد العين والأرق أقل، لذا يجب الابتعاد عن استخدام الهواتف والحواسيب في فترة المساء، وحاول قراءة كتاب بدلا من ذلك.