لو بتشتغل من البيت .. 10 أفكار لديكورات مبتكرة لركن العمل فى المنزل

طبقت العديد من المؤسسات و الشركات و المنظمات الدولية قرار العمل المنزل تزامنا مع تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحة الموظفين و منع احتمال انتشار فيروس كورونا.





فإذا كنتى تبحثين عن ديكورات و أفكار تشعرك بالراحة وعدم الإرهارق أثناء العمل من المنز ل، فهناك الكثير من الحيل و الأفكار البسيطة التى يمكنك تطبيقها إذا كنت تعمل فى المنزل، فيمكنك إختيار إحدى زوايا المنزل وثبتي مكتبًا ذات تصميم حديث وعملي مع مجموعة من الرفوف بأحجامها المتفاوتة، وإتجهي نحو اختيار كرسي مريح ومتناسق.





أو قوم بـ تثبيت رفوف صغيرة ومتناسقة عند جانبي المكتب، مع ديكور ناعم من الأزهار ذات الأحجام المختلفة والألوان الهادئة وكرسي مريح من الجلد، أو أختيار ديكور أنيق يرتكز على مكتب ذات تصميم كلاسيكي مع رفين متناسقين، وكرسي ملفت بخامته المقلمة.





العمل فى المنزل. نعرض لكم فيما يلى مجموعة من الافكار العملية و البسيطة التى تشعرك بالراحة خلال











