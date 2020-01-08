لو ابنك بينسى بعد المذاكرة.. 5 أسباب وراء المشكلة

يعاني بعض التلاميذ من نسيان المعلومات بشكل سريع عقب المذاكرة مباشرة، ما يمقل لهم مشكلة خلال فترة الدراسة والامتحانات، إلا أن هناك بعض الأسباب النفسية والاجتماعية وراء مشكلة نسيان الطالب وصعوبة تذكر المعلومات.

كشفت داليا مكرم أخصائية التخاطب لـ صدى البلد عن أبرز العوامل المتسببة في مشكلة نسيان الطفل للمعلومات خلال المذاكرة، ومنها :

1- إذا كان ابنك يعاني من الأنيميا أ "ضعف عام" ناتج عن سوء التغذية فهذا يضعف دوام التركيز

2- تؤثر الإعاقات الحسية البصرية والسمعية في قدرته علي التعلم فعليك التأكد من سلامتهما

3- تلعب المشكلات الأسرية دورا كبيرا في زيادة هذه المشكلة، فسماع المشاكل وتفاصيلها يجعله لا يستطيع التركيز على التعلم وتذكر المعلومات ما تؤثر عليه نفسيا أيضا فلا يستطيع المذاكرة.

4- يجب التحدث مع الطفل دائما عن علاقاته بأصدقائه والمحيط الاجتماعي الخاص به حتي تحتوي الاسره مشاكله أول بأول حتى يستطيع التركيز علي تعليمه

5- يجب أن يحصل الطفل على وقت للأنشطة البعيدة عن المذاكرة سواء نشاط رياضي او فني أو حتي منزلي