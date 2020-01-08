AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو ابنك بينسى بعد المذاكرة.. 5 أسباب وراء المشكلة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:35 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
يعاني بعض التلاميذ من نسيان المعلومات بشكل سريع عقب المذاكرة مباشرة، ما يمقل لهم مشكلة خلال فترة الدراسة والامتحانات، إلا أن هناك بعض الأسباب النفسية والاجتماعية وراء مشكلة نسيان الطالب وصعوبة تذكر المعلومات.
كشفت داليا مكرم أخصائية التخاطب لـ صدى البلد عن أبرز العوامل المتسببة في مشكلة نسيان الطفل للمعلومات خلال المذاكرة، ومنها : 
1- إذا كان ابنك يعاني من الأنيميا أ "ضعف عام" ناتج عن سوء التغذية فهذا يضعف دوام التركيز
2- تؤثر الإعاقات الحسية البصرية والسمعية في قدرته علي التعلم فعليك التأكد من سلامتهما
3- تلعب المشكلات الأسرية دورا كبيرا في زيادة هذه المشكلة، فسماع المشاكل وتفاصيلها يجعله لا يستطيع التركيز على التعلم وتذكر المعلومات ما تؤثر عليه نفسيا أيضا فلا يستطيع المذاكرة. 
4- يجب التحدث مع الطفل دائما عن علاقاته بأصدقائه والمحيط الاجتماعي الخاص به حتي تحتوي الاسره مشاكله أول بأول حتى يستطيع التركيز علي تعليمه
5- يجب أن يحصل الطفل على وقت للأنشطة البعيدة عن المذاكرة سواء نشاط رياضي او فني أو حتي منزلي 
6- يجب الانتباه لطريقة التعلم التي يتلقي بها الطفل التعليم في المدرسة فاذا كان يتعرض للتعنيف أو الترهيب فيجب التدخل فورا لحل هذه المشكلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى اليوم العالمى للطلاب.. أهم الطرق المساعدة لتحفيز طفلك على المذاكرة

أسرار نجاح الجدول .. كيف تعلم ابنك تنظيم الوقت

متلازمة "ستكلر" إحدى الأمراض الوراثية الخطيرة.. يمكن تشخيصها في مرحلة الرضاعة والطفولة.. تؤثر على الرؤية والسمع والمفاصل وغيرها.. بـ 3 طرق يتم الاكتشاف.. ولا علاج سوى الجراحات

ابنك عنيد من معاملتك.. الدلع والتساهل أبرزهم

لو ابنك أتأخر في الكلام.. 4 أسباب وراء تطور اللغة عند الأطفال

بعد انتشار قصته على الفيس بوك| كل ما تريد معرفته عن أسباب وعلاج الطفل الشمعي

ترشيحاتنا

حكام القاهرة تطالب بوسي بالتنازل عن محضر الفيديوهات الخارجة .. تفاصيل

أصغر تدخل عسكري في التاريخ.. أردوغان يكشف عدد القوات المرسلة إلى ليبيا

في 10 دقائق.. 5 حيل منزلية تقلل آلام القدمين

بعد صفعة إيران.. ترامب يلقي خطاباً في هذا التوقيت

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

بعد دقائق من نشر الخبر.. كونا تنفي سحب القوات الأمريكية من قاعدة عسكرية في الكويت وتعلن اختراق حسابها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من عقد قران محمود العسيلى وزوجته

لو ابنك بينسى بعد المذاكرة.. 5 أسباب وراء المشكلة

الشتاء وقلة المعروض من الأسماك.. معاناة سنوية لـ صيادي عزبة البرج