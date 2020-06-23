تحذيرات ونصائح.. استشاري مناعة: التباعد الاجتماعي على أبواب المدارس ضرورة للوقاية من كورونا

أعرب خبير المناعة المصرى الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن استيائه من تجمهر أولياء الأمور أمام المدارس انتظارًا لأولادهم الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة.





ودعا الدكتور مجدي بدران المواطنين وأولياء الأمور إلى التوقف عن مثل هذه السلوكيات، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا، مؤكدا ضرورة الالتزام بالآتي:

1. الحد من المرافقين للطلبة.

2. عدم الانتظار أمام أبواب المدارس.

3. لا تساهم فى قتل الناس، ربما تكون حاملًا للفيروس بلا أعراض، وتنقله لأبرياء من الفئات المفضلة للكورونا فيفتك بهم.

4. التوزيع على مقربة من المدرسة والشوارع المحيط والقريبة قدر الإمكان.

5. استخدام الكمامات والقفازات المعقمة.

6. عدم لمس أبوب المدارس أو أسوارها.

7. عدم تواجد أى شخص يعانى من أعراض تنفسية أو كورونا بالقرب من المدارس حاليًا.

8. التخلى عن عادة مراجعة الإجابات مع الطلبة بعد الفراغ من الامتحانات، والانصراف فور ذلك.





ومن الممكن إجهاض اندلاع وتيرة العدوى، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بصرامة، والتزام الجماهير بتعليمات الوقاية بدقة.



• يقصد بالتباعد الاجتماعي التباعد الجسدى بين الناس.



• لوقف انتشار الفيروس التاجي، هناك تعليمات للجمهور لممارسة التباعد الاجتماعي عن طريق:

1. البقاء في المنزل قدر المستطاع.

2. تجنب الحشود.

3. الامتناع عن لمس بعضهم البعض.

4. زيادة المسافات الآمنة بين الآخرين إلى مترين حاليًا.

5. من المهم الابتعاد عن الجميع، حتى لو لم يبد عليهم المرض.

6. إذا كان عليك الخروج، فتأكد من أنك على بعد مترين على الأقل من الأشخاص الآخرين.

7. إذا كنت مريضًا، ابتعد عن الآخرين - وهذا هو أهم شيء يمكنك القيام به.







ما هو التباعد الاجتماعي؟

• المسافة الاجتماعية.

• عندما يبقى الأشخاص المصابون بالفيروس بعيدًا عن الآخرين، لا يمكنهم تمريره إلى أي شخص آخر.

• بهذه الطريقة، يقل عدد الأشخاص الذين يصابون بالمرض في نفس الوقت.

• لا يجد الفيروس من يدخله فيموت جوعا.

• يقل الضغط على المستشفيات ولا نتعدى الطاقة الاستيعابية لها.

• نحافظ على الموارد البشرية فى الجيش الأبيض.





ينتشر كوفيد -19 من شخص لآخر من خلال:

1. الاتصال المباشر المباشر مع شخص أثناء العدوى أو خلال 24 ساعة قبل ظهور الأعراض.

2. الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بعدوى مؤكدة الذي يسعل أو يعطس أو يلمس أشياء أو أسطح (مثل مقابض الأبواب أو الطاولات) ملوثة من السعال أو العطس من شخص مصاب بعدوى مؤكدة، ثم لمس فمك أو وجهك.





• نظّف اليدين بالصابون والماء لمدة 20 ثانية أو معقم اليدين الكحولي.

• عند السعال والعطس قم بتغطية الأنف والفم بمنديل أو بثنية مرفق الذراع.

• عدم لمس الوجه والعين والأنف، الا بعد تعقيم اليدين.