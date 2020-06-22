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برلمان

تعليم البرلمان تعلن انعقادها بشكل مستمر لحين انتهاء امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:13 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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فريدة محمد
أعلنت لجنة التعليم انها في انعقاد مستمر خلال فترة امتحانات الثانوية العامة حيث تقوم  اللجنة بنقل  كافة الشكاوي والملاحظات لغرفة العمليات المركزية للوزارة كما تنقل التوصيات ايضا للوزارة .

ويقوم  الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بالتواصل  بشكل مستمر مع غرفة العمليات الوزارة لنقل الشكاوي بخلاف التواصل بشكل مستمر مع وزير التربية والتعليم د طارق شوقي.

رصدت اللجنة مشكلات تتعلق بتكدس أوليات الأمور امام المدارس الامر الذي يتنافى مع الاجراءات الاحترازية التي طالبت بها الوزارة حيث سبق و حذّرت الوزارة من تكدس المواطنين امام المدارس.

رصدت اللجنة اهتمام الوزارة بجميع الاجراءات الاحترازية ممثلة في التعقيم داخل اللجان وتطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي في لجان الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب.

ونقلت لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان  بعض الشكاوي المتعلقة بتكدس الطلبة بعد انتهاء الامتحانات لاستلام بعض الاختبارات للمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي.

أكد اللجنة ان الوزارة تعاملت بشكل إيجابي مع بعض الحالات التي عانت من ارتفاع في درجات الحرارة حيث منعتهم من دخول اللجان في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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