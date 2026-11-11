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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع نائب وزير الاتصالات تسريع التحول الرقمي

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات
محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات
أحمد بسيوني

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والوزارة في ملفات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.

وشهد اللقاء، بحضور محمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، استعراض موقف التحول الرقمي داخل الجهاز الإداري، ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الرقمية، إلى جانب بحث آليات تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية أهمية دعم منظومة التحول الرقمي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير العمل الحكومي ورفع كفاءة الأداء، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة لتتولى التنسيق بين مختلف القطاعات والمديريات والوحدات المحلية ومتابعة تنفيذ المشروعات الرقمية.

وأشار «عطية» إلى أهمية الاستفادة من خبرات وزارة الاتصالات في تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري، وتنمية مهاراتهم الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات وتحسين مستوى التعامل مع المواطنين.

من جانبها، استعرضت المهندسة غادة لبيب جهود وزارة الاتصالات في دعم خطط التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بالمحافظة، من خلال تطوير الخدمات والإجراءات الإدارية، ورفع القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام المحافظة والمديريات والوحدات المحلية.

كما تناول اللقاء خطط نشر الثقافة والوعي الرقمي بين المواطنين بمختلف مناطق الإسكندرية، بما في ذلك قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في تحسين وصول الخدمات إلى المواطنين.

واتفق الجانبان على إعداد خطة تنفيذية مشتركة خلال الفترة المقبلة، تتضمن عددًا من المشروعات والبرامج ذات الأولوية، مع التركيز على تعزيز الدور القيادي والتنسيقي لإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، بما يدعم رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية ايمن عطية نائب وزير الاتصالات غاده لبيب

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