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منوعات

عن تقليص مسافة المترين.. بوريس جونسون يعلن اقتراب تغيير قاعدة التباعد الاجتماعي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:47 ص
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أ ش أ
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الناس في إنجلترا "لن يضطروا إلى الانتظار طويلًا" قبل أن يسمعوا قرار الحكومة بشأن تقليص القاعدة التي تبلغ مترين فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي.

وواجهت الحكومة ضغوطًا من قادة قطاع الضيافة ونوابها في البرلمان لتقليل قاعدة المترين، مع مخاوف واسعة النطاق حول تأثيرها على اقتصاد المملكة المتحدة.


وتوصي منظمة الصحة العالمية بمسافة لا تقل عن متر واحد (أكثر بقليل من 3 أقدام)، لكن المستشارين العلميين لحكومة المملكة المتحدة يقولون إن التباعد بمسافة متر واحد يحمل ما يصل إلى 10 أضعاف خطر التباعد بمسافة مترين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن "الحكومة تتقدم خطوة بخطوة، ولكن من المهم جدًا ألا نفقد قبضتنا".

وأضاف: "فيما يتعلق بالتقدم في التباعد الاجتماعي، اتبع المسافة المقررة، ولن يكون لديك الكثير لتنتظره".
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