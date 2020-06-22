إنها تقترب.. الصين على بعد خطوات من لقاح كورونا المنتظر

من بين سباق الدول والمؤسسات العلمية والطبية للوصول إلى اللقاح المخلص من الوباء العالمي، يعمل الباحثون الصينيون على لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وقد بدأوا بالفعل المرحلة الثانية من التجارب البشرية.





فقد تم إجراء البحث في معهد علم الأحياء الطبية في الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية (IMBCAMS)، وتأكدوا من أنهم يعملون على بذل جهود لمواصلة تقييم الفعالية والسلامة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

اقرأ أيضًا:

فهناك حوالي 12 لقاحًا في مراحل مختلفة من الاختبارات البشرية على مستوى العالم ، حيث تحذر منظمة الصحة العالمية من أن جائحة الفيروس المستجد تتسارع و العالم في مرحلة جديدة وخطيرة.





ومع ذلك لم تجر أي من تجارب اللقاحات تجارب سريرية واسعة النطاق ، في المرحلة المتأخرة 3 ، وهي خطوة ضرورية قبل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية للبيع.





فيما بدأت الأكاديمية المرحلة الثانية من تجربتها التجريبية ، وهي من بين ستة لقاحات محتملة يختبرها العلماء في الصين على البشر،ويأتي ذلك في أعقاب دراسة مستمرة للمرحلة الأولى قامت بتجنيد حوالي 200 مشارك منذ مايو .





ستحدد تجربة المرحلة الثانية جرعة اللقاح وستواصل تقييم ما إذا كان الأشخاص الأصحاء سيختبرون استجابات مناعية للقاح.









قالت IMBCAMS أنها تتوقع استخدام مصنع مخصص لإنتاج لقاح فيروس كورونا هذا العام للتحضير لإمدادات اللقاحات المستقبلية في الصين

من المتوقع أنه بحلول نهاية عام 2020 ، سيتمكن الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من استخدام اللقاحات التجريبية في ظل الظروف العاجلة.