AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية: ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالعالم خلال 24 ساعة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:56 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل ارتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حول العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وقالت الصحة العالمية إن دول العالم قد سجلت 183 ألف و20 حالة في اخر 24 ساعة فقط، وهو ما يعد رقم ضخم في معدل الإصابات بالعالم. 

وأصبحت البرازيل  ثاني دولة في العالم التي تصل إلى  مليون حالة إصابة بفيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الإصابات بنحو 54000 في اليوم الواحد.

قبل ساعات من الكشف عن الأرقام الأخيرة ، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن جائحة الفيروس التاجي تدخل مرحلة "جديدة وخطيرة".

وتشهد العاصمة الصينية بكين، موجه جديدة من إصابات فيروس كورونا المستجد، ما يهدد بقية دول العالم من موجه جديدة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعلن شفاء 11 حالة

100 حالة .. الصحة العالمية تتحدث عن ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا في بكين

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ8 ملايين

الصحة العالمية: دخلنا مرحلة خطيرة من انتشار فيروس كورونا

بعد وصولها للمليون..البرازيل ثاني أعلى دولة في العالم في عدد إصابات فيروس كورونا

أفريقيا تقترب من تسجيل 300 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الجيش الليبى لـ اردوغان: قادة كبار حاولوا دخول مصر وقطعت رءوسهم.. فيديو

بزعم الترويج لكأس العالم.. أحمد موسى يكشف ظهور مسئولين قطريين على شاشات الاحتلال.. فيديو

أخبار النادي الأهلي.. عملية جراحية لحسين الشحات.. وتخلف عاشور عن إجراء المسحة الأولى.. وخلاف جديد مع الزمالك

بعد تحذير السيسي من تجاوز الخط الأحمر.. تركيا: نتفهم مخاوف مصر المشروعة بشأن ليبيا

هل قيام الليل صلاة فقط أم له عبادات أخرى؟ الإفتاء ترد

هاكرز تركي يحاول اختراق بوابة دار التحرير وشركة ساي شيلد تنقذ الموقف فورا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت الجريئة.. منى ممدوح تحتفل بعيد ميلاد والدها

الأحمر للحب والأصفر للغيرة والأسود للغموض.. لون سيارتك يعكس شخصيتك

التصميمات الأنسب لاستايل الصيف