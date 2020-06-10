اعرف الفرق.. مقارنة بين هاتفي أوبو Reno3 و Reno4

تعتبر شركة أوبو OPPO ، في مقدمة شركات تصنيع الهواتف الذكية الرائدة في الابتكارات التكنولوجية المتطورة، والتي تنافسفي سوق الهواتف الذكية بأجهزة متطورة خاصة في مجال تقنيات التصوير، حيث طرحت أوبو الصينية خلال الأيام الماضية، سلسلة هواتفها الأحدث أوبو رينو3 Reno3 ، في السوق المصري.





Oppo Reno4 . ولما تمر أيام قليلة على إطلاق هاتف رينو3 في الأسواق المصرية، حتي أعلنت أوبو رسميا عن الإصدار الجديد من سلسلة رينو في الصين، والمعروفة باسم رينو4 Reno4، وتضم كلا عائلتي أوبو هاتفين أحدهما بالإصدار العادي، و الثانية بالإصدار الاحترافي Pro، وفيما يلي نستعرض مقارنة شاملة بين هاتفي OPPO Reno3





أقرأ أيضاً| أوبو تكشف عن شاشة تليفزيون ذكي





مقارنة بين أوبو رينو3 وأوبو رينو4:





الشاشة: يأتي أوبو رينو3 بشاشة كاملة بدون حواف، بقياس 6.4 بوصة من نوع AMOLED وبجودة FHD+، وبدقة 1080×2400 بكسل، بينما يقدم هاتف Reno4 بشاشة بنفس القياس 6.43 بوصة، ولكن من نوع OLED، وبدقة 2400×1080.





رينو3





الكاميرا الخلفية: يأتي هاتف Reno3 بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 13 ميجابكسل، وهي الخاصة بالتقريب، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجابكسل، وبالنسبة لهاتف Oppo Reno4، فسيأتي بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع تقنية التثبيت البصري، وكاميرا ثانية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير العمق، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة.





المعالج: يعمل هاتف أوبو رينو3 بمعالج قوي من نوع Helio P95 chipset، بينما يضم هاتف Oppo Reno4، بمعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 765G، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.





رينو4