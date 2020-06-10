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تكنولوجيا

OPPO أوبو تعلن دخولها سوق التليفزيونات الذكية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:32 ص
OPPO أوبو تعلن دخولها
OPPO أوبو تعلن دخولها سوق التليفزيونات الذكية
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قسم التكنولوجيا
قررت شركة أوبو Oppo الصينية الشهيرة  وأحد أبرز ضناع الهواتف الذكية فى العالم، دخول سباق المنافسة فى سوق التلفزيونات الذكية مع غيرها من الشركات المنافسة، من تقديم تلفزيون ذكي جديد خاص بها.

وبحسب موقع gadgets التقني، نشرت شركة أوبو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الصيني ويبو Weibo ، منشورًا يظهر فيه قائمة منتجات الشركة بالإضافة إلى تليفزيون ذكي.

الأمر الذى يفسر نية الشركة دخولها مجال صناعة التلفزيونات الذكية لأول مرة، ويأتى ذلك بالتزامن مع احتفالات الذكري السنوية الأولي لإطلاق تقنية شبكات الجيل الخامس 5G فى الصين.

يذكر أن الصورة التى نشرتها الشركة على موقع ويبو Weibo، لا تكشف عن أي معلومات عن التفلزيون الذكي المنتظر من الشركة، ولكنها أكدت بذلك وجوده واستعدادها للمنافسة فى سوق التلفزيونات الذكية.

كما يظهر خلال الصورة التى نشرتها شركة أوبو Oppo قائمة المنتجات التكنولوجية الجديدة وهى سوارها الذكي Oppo Band، وسماعات الأذن اللاسلكية Oppo Enco W51، و ساعة Oppo Watch و نظارة أوبو Ar، مع تواريخ إصدارها.

من جانبه قال لي بو الرئيس التنفيذي لشركة أوبو Oppo فى مارس الماضي، ‘ن الشركة تخطط لدخول سوق التلفزيونات الذكية، وأنها ستعلن عن إطلاق أول تلفزيون ذكي فى النصف الثاني من العام الجاري 2020، ولكن دون الكشف عن أية تفاصيل حول التلفزيون الذكي الجديد. 

جدير بالذكر، أن شركة أوبو Oppo ستواجه منافسة قوية فى سوق التفزيونات الذكية، بعدما أعلنت مؤخرًا شركة ريلمي Realme عن تلفزيون ذكي جديد بشاشات مقاس 32 و 43 بوصة فى الهند وبسعر 4.800 جنيه مصري، بالإضافة لشركة OnePlus التى كشفت عن دخولها المنافسة فى سوق التلفزيونات الذكية بسلسلتين جديدتين.
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