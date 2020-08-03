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تكنولوجيا

من محترف ألعاب فيديو إلى أهم هاكر في العالم.. معلومات جديدة عن العقل المدبر لأكبر عملية اختراق في تويتر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:03 م
تفاصيل جديدة للعقل
تفاصيل جديدة للعقل المدبر لأكبر عملية اختراق في تويتر
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ندى على
لم يكن يتوقع أحد أن أكبر عملية اختراق في تاريخ تويتر، والتى نتج عنها اختراق حسابات عدد من كبار الشخصيات العالمية مثل الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، وأغنى شخص في العالم، جيف بيزوس، وبيل جيتس، وإيلون ماسك، والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، وغيرهم، سيكون من تنفيذ مراهق عمره 17 سنة. 

جراهام إيفان كلارك Graham Ivan Clark، يبلغ من العمر 17 سنة، وهو العقل المدبر لأكبر اختراق في تاريخ تويتر، وأهم هاكر في تاريخ عمليات القرصنة الإلكترونية، تم اعتقاله منذ يومين، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى FBI، ويواجه الآن أكثر من 30 تهمة منها الاحتيال المنظم ، وسرقة الهوية ، والقرصنة الإلكترونية، ويواجه حكم بالسجن لمدة 20 عامًا. 


بدأ اهتمام كلارك في سن مبكرة بألعاب الفيديو إلا أن احترف لعبة ماينكرافت Minecraft الشهيرة في عمر 10 سنوات، وبعدها بعدة سنوات أنشا قناة على يوتيوب للعب ماينكرافت حتى وصل إلى عشرات الآلاف من المتابعين ثم قام بإنشاء نسخة عنيفة من اللعبة. 

وقام كلارك باغراء المتابعين بارسال الأموال له مقابل الحصول على تحديثات من هذه اللعبة، إلا أن وصل إلى كسب أكثر من 5000 دولار شهريا من اللعبة، قبل أن يدخل عالم العملات المشفرة. 

وفي عام 2018 اهتم كلارك بأنشطة عملة البيتكوين الرقمية، إلى أن تورط في سرقة عملات بيتكوين تعادل حوالى 856 ألف دولار أمريكى، ولكنه ظل طليقا دون أية تهم، وحسب صحيفة نيويورك تايمز فإنه أصبح من أصحاب الساعات الروليكس، وسيارات بى إم دبليو  BMW. 

وظل  كلارك ظل يمارس أنشطة القرصنة الإلكترونية، وسرقة عملات بيتكوين إلا أن قام باختراق تويتر بمساعدة صديقين له، حيث استهدفوا حسابات عدد من الشخصيات العامة العالمية، وقاموا بسرقة بياناتهم الشخصية، بالإضافة  إلى إرسال رسالة على جميع حساباتهم العامة. 

وتضمنت الرسالة التى ظهرت على الحسابات المخترقة: " إذا أرسلت عملات بيتكوين إلى الحساب بالاسفل بقيمة 1000 دولار في خلال 30 دقيقة، سيتم إرسال ضعف المبلغ لك، وهو ما بقيمة 2000 دولار، وظهرت جميع حسابات المخترقين بهذه الشكل، الأمر الذى جعل كلارك يحصل على تحويلات من عملة البتكوين المشفرة بقيمة 117 ألف دولار في دقائق.
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