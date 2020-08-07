اختراق وتسريب 20 جيجا بايت من البيانات الحساسة لشركة إنتل Intel

كشفت تقارير أنه تم اختراق بيانات حساسة تحوى أسرارا تجارية، وبيانات داخلية خاصة بشركة Intel إنتل الأميركية الشهيرة لصناعة المعالجات، ونشرها على الإنترنت.





وبحسب موقع Ars Technica التقنى فإن شركة إنتل تقوم بالتحقيق في تسريب ونشر بيانات حساسة تشتمل على معلومات خاصة وداخلية بالشركة، ويبلغ حجمها أكثر من 20 جيجا بايت من الوثائق والمستندات المهمة للغاية.









وتم تسريب البيانات التى تم اختراقها على شبكة الإنترنت، تحديدا على بعض المواقع المفتوحة، والذى يمكن الدخول عليها بسهولة، حيث تتضمن المعلومات التى تم تسريبها معلومات عن شركاء وعملاء شركة إنتل.





وقال المتحدث الرسمى باسم شركة إنتل إن مسئولى الشركة لا يعتقدون أن تسريب هذه البيانات يأى من اختراق، وتعمل الشركة في الوقت الحالى على تتبع المعلومات وكيف تم تسريبها، كما أضافت أن الاختراقات لا تشمل أى بيانات شخصية او خاصة بالعملاء.





وكانت مجموعة من الهاكز قد قامت بنشر وتسريب عشرات الجيجابايت من المعلومات والبيانات الداخلية لشركة LG إل جى وكذلك شركة Xerox الأمريكية، وذلك بعد عدة محاولات فاشلة للابتزاز.







