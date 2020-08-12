جوجل تطور ميزة لتنبيه المستخدمين بوقوع الزلازل عبر هواتف أندرويد

تعمل شركة Google جوجل ، على تطوير ميزة جديدة للتنبيه بوقوع الزلازل عن طريق نظام لإرسالها عبر هواتف أندرويد، حيث ستقوم الميزة بتنبيه المستخدمين عند وقوع الزلازل، كما ترسل تلقائيًا تحذيرات إلى الأشخاص الذين قد يتأثرون.





وبحسب موقع The Verge فإن جوجل أطلقت اليوم أول إصدار لهذه الميزة في الولايات المتحدة فقط، لتنبيه المستخدمين في الولايات التى تكثر فيها وقوع الزلازل، لتنبيهم إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.

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وتتعاون شركة جوجل مع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لإرسال تنبيهات الزلازل الصادرة من هيئات رصد الزلازل لإرسالها عبر هواتف أندرويد للمستخدمين لمعرفة قوة ودرجة الزلزال.





وتعتمد ميزة تنبيه الزلازل على إرسالها للمستخدمين بوقت مبكر للحصول على وقت للتصرف عند حدوث الزلزال، خصوصا إذا كانت درجة الزلزال شديدة، حيث سترسل الميزة التنبيه للمستخدمين لحظة التقاط أجهزة رصد الزلازل لأى خطر.





وقال Marc Stogaitis رئيس قسم البرمجيات في جوجل إن الميزة سيتم إطلاقها على عدة مراحل، وهى عبارة عن التقاط لدرجة وقوة الزلزال، وإرسالها للمستخدمين عبر هواتفه الأندرويد، ثم في وقت لاحق ستقوم الشركة بتوفير المعلومات الدقيقة عن الزلزال على نتائج البحث.



