AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

جوجل تخطط لجعل أجهزتها تعمل بنظام Android Go .. اعرف جهازك بينها

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:01 م
Android Go
Android Go
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تعتزم شركة عملاق التقنية الأمريكية جوجل Google، جعل نسختها المخففة من نظام التشغيل أندرويد المسماة Android Go، إلزاميا للأجهزة الذكية منخفضة المواصفات، وذلك وفقا لنسخة مسربة من دليل تهيئة جهاز أندرويد 11 جو.

وبحسب ما ذكره موقع "xda-developers" التقني، أعلنت جوجل لأول مرة عن إصدار معدل من نظامها التشغيلي الشهير أندرويد، وأطلقت عليه اسم أندرويد جو في عام 2017، والذي تم تصميمه خصيصا للأجهزة المنخفضة والتي تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام 2 جيجابايت أو أقل.


ومع إصدار العديد من التطبيقات الشهيرة للتتوافق مع طريقة عمل نظام التشغيل المعدل أندرويد جو، مثل Gmail Go وYouTube Goو Google Go، لم تقوم شركة عملاق البحث بجعل أندرويد جو إلزاميا لهذه الأجهزة المنخفضة التكلفة، ولكنها تسعى لتغيير ذلك.

ومما يعني ذلك، أنه بدءا من الربع الأخير من العام الجاري 2020، يجب على أي جهاز جديد يعمل بنظام Android 10،  ويتم تشغيله بواسطة ذاكرة وصول عشوائي رام  بسعة 2 جيجابايت استخدام النسخة المخففة Android Go، إلى جانب الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11.

وفيما يلي المتطلبات الجديدة التي سيتم وضعها:

1. الأجهزة المزودة بذاكرة وصول عشوائي سعتها 512 ميجابايت لن تكون مؤهلة لتحميل خدمات جوجل المحمولة GMS، بدءا من أندرويد 11.

2. سيتم تشغيل جميع الأجهزة الجديدة العاملة بنظام أندرويد 11،   إذا كانت لديها ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت أو أقل، بنسخة Android Go.

3. بدءا من الربع الرابع من علم 2020، سيتم تشغيل جميع الأجهزة الجديدة العاملة بنظام أندرويد 10، إذا كان لديها ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت أو أقل، أيضًا بنظام أندرويد جو.

4. يجب  ألا تتحول الأجهزة التي تم إطلاقها سابقا وتمتلك ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجابايت مع خدمات جوجل المحمولة GMS، إلى أجهزة أندرويد جو، وستظل تعمل بنظام أندرويد العادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاومي تنافس سامسونج بقوة .. أفضل هواتف أندرويد الأكثر مبيعا في العالم

إطلاق تليفزيون Nokia 43 .. تعرف على السعر والمواصفات

شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi Note 9 في مصر خلال ساعات.. تعرف على السعر والمواصفات

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 ميزات منتظرة من واتساب.. وهواوي تفتح باب الحجز لأقوى هواتفها +Huawei P40 Pro

فيفو تعلن رسميا عن هاتفها V19 Neo بكاميرا رباعية.. تعرف على السعر والمواصفات

جوجل تؤجل إطلاق هاتف Pixel 4a رسميا.. لهذا الموعد

ترشيحاتنا

بدء الإنتاج في سبتمبر.. مستشار الرئيس لشئون الصحة يزف بشرى بشأن لقاح كورونا

إطلالة صيفية.. مادلين مطر تتألق بـ ملابس بحر مثيرة.. شاهد

4 وزراء داخل العزل.. جنوب أفريقيا في خطر بسبب فيروس كورونا

بعد تطوير المحتوى وإدخال تقنية HD.. مجلس الأهلي يحضر افتتاح قناة النادى غدا

بدور الإرهابي.. أحمد مكي ينضم لمسلسل الاختيار 2

نوع مهمل من الأعشاب يخلصك من ضيق التنفس ..تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في انتظار النتيجة .. بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

بملابس رياضية.. ديانا حداد تبهر متابعيها على إنستجرام