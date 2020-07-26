جوجل تخطط لجعل أجهزتها تعمل بنظام Android Go .. اعرف جهازك بينها

Android Go ، إلزاميا للأجهزة الذكية منخفضة المواصفات، وذلك وفقا لنسخة مسربة من دليل تهيئة جهاز أندرويد 11 جو. تعتزم شركة عملاق التقنية الأمريكية جوجل Google، جعل نسختها المخففة من نظام التشغيل أندرويد المسماة، إلزاميا للأجهزة الذكية منخفضة المواصفات، وذلك وفقا لنسخة مسربة من دليل تهيئة جهاز أندرويد 11 جو.





وبحسب ما ذكره موقع "xda-developers" التقني، أعلنت جوجل لأول مرة عن إصدار معدل من نظامها التشغيلي الشهير أندرويد، وأطلقت عليه اسم أندرويد جو في عام 2017، والذي تم تصميمه خصيصا للأجهزة المنخفضة والتي تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام 2 جيجابايت أو أقل.









ومع إصدار العديد من التطبيقات الشهيرة للتتوافق مع طريقة عمل نظام التشغيل المعدل أندرويد جو، مثل Gmail Go وYouTube Goو Google Go، لم تقوم شركة عملاق البحث بجعل أندرويد جو إلزاميا لهذه الأجهزة المنخفضة التكلفة، ولكنها تسعى لتغيير ذلك.





Android 10 ، ويتم تشغيله بواسطة ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت استخدام النسخة المخففة Android Go، إلى جانب الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11. ومما يعني ذلك، أنه بدءا من الربع الأخير من العام الجاري 2020، يجب على أي جهاز جديد يعمل بنظام، ويتم تشغيله بواسطة ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت استخدام النسخة المخففة Android Go، إلى جانب الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11.





وفيما يلي المتطلبات الجديدة التي سيتم وضعها:





1. الأجهزة المزودة بذاكرة وصول عشوائي سعتها 512 ميجابايت لن تكون مؤهلة لتحميل خدمات جوجل المحمولة GMS، بدءا من أندرويد 11.





2. سيتم تشغيل جميع الأجهزة الجديدة العاملة بنظام أندرويد 11، إذا كانت لديها ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت أو أقل، بنسخة Android Go.





3. بدءا من الربع الرابع من علم 2020، سيتم تشغيل جميع الأجهزة الجديدة العاملة بنظام أندرويد 10، إذا كان لديها ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت أو أقل، أيضًا بنظام أندرويد جو.





4. يجب ألا تتحول الأجهزة التي تم إطلاقها سابقا وتمتلك ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجابايت مع خدمات جوجل المحمولة GMS، إلى أجهزة أندرويد جو، وستظل تعمل بنظام أندرويد العادي.